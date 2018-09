Slovenska kraljica čilijev že tretjič pojedla najbolj pekočega #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letos se je pekoče naloge lotilo devet tekmovalcev in tekmovalka, ki je na koncu slavila že tretjič. Foto: Foto klub Šmarje

Na festivalu čilija v Šmarju pri Jelšah so priredili tradicionalno tekmovanje resnično pekoče narave: deset pogumnežev se je pomerilo v tem, kdo lahko poje najbolj pekoč čili. S konkurenco je že tretjič pometla tekmovalka iz okolice Šoštanja.

V soboto so v Šmarju pri Jelšah priredili 4. Pravi čili festival, na katerem se je med drugim predstavilo 33 ponudnikov izdelkov iz čilija, priredili so državno prvenstvo za hudičev kotel oziroma najboljši chili con carne, največ pozornosti pa je pritegnilo državno prvenstvo za zlati habanero.

Tekmovanje, v katerem so se sodelujoči pomerili v tem, kdo lahko pojé najbolj pekoč čili, so v Šmarju pri Jelšah letos priredili četrtič, že tretjič zapored pa je vse konkurente premagala Vesna Andrejc iz Topolšice, ki so jo oklicali kar za slovensko kraljico čilijev.

Vesna Andrejc z Maticem Vizjakom, pridelovalcem edinega čili vina na svetu Foto: Foto klub Šmarje

Zmago ji je prinesel čili chocolate carolina reaper, ki so ga "postregli" v osmem krogu, Vesna pa je bila edina, ki ji ga je uspelo v celoti pojesti in tako osvojiti zmago.

Čiliji, ki so jih morali tekmovalci pojesti Foto: Foto klub Šmarje

Kraljica čilijev iz Topolšice je ljubiteljica pekočega že od nekdaj, zaupala pa nam je tudi trik, kaj storiti, ko peče preveč: privoščite si kozarec mleka.

Mimogrede - prihodnje leto se tekmovanja najverjetneje ne bo udeležila. "Že letos nisem nameravala tekmovati, pa so me potem prepričali, prihodnje leto pa ne bom sodelovala," je zatrdila trikratna zmagovalka. Kaže, da bo v prihodnje zmaga lažje dosegljiva.

