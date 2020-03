Slavni kuharski mojster v karanteni: zdaj vsak večer kuha na Instagramu #video

Massimo Bottura je obraz in prva kuhalnica slovite restavracije Osteria Francescana, ki velja za eno od najboljših na svetu. Toda Bottura in njegova restavracija sta v Modeni, enem od italijanskih mest, ki so zaradi izbruha koronavirusa v popolni karanteni, in kuharski mojster je skupaj z vsemi drugimi prebivalci tega območja obsojen na izolacijo za štirimi stenami.

Bottura je bil pred tremi leti v Ljubljani, takrat je nastal ta intervju:

Mojster v času karantene ne počiva, ampak se je odločil, da bo svoje znanje in spretnosti delil z vsemi, ki jih to zanima. Zdaj vsak večer na Instagramu priredi brezplačni kuharski tečaj v živo, na katerem svojim sledilcem kaže in (v angleščini) razlaga pripravo najrazličnejših jedi od tajskega karija do tortelinov v juhi, tradicionalne jedi v njegovem domačem kraju.

Ob tem Bottura na Instagramu objavlja tudi posnetke, v katerih odgovarja na vprašanja, ki mu jih sledilci zastavljajo med kuharskim prenosom.

Zamisel za spletni kuharski šov, ki ga je poimenoval Kitchen Quarantine oziroma Kuhinja v karanteni, se je menda porodila njegovi hčerki. Ta je očeta opazovala, kako v pižami pripravlja družinski obed, in pomislila, da bi to verjetno z veseljem gledali tudi drugi.

In res, Botturova spletna kuharija je naletela na izjemen odziv, vsak dan ga spremlja več ljudi. Kar pravzaprav ne preseneča: kuhanje je nedvomno ena od najbolj priljubljenih aktivnosti v času (samo)izolacije. Če je tako tudi pri vas doma, preverite Botturov profil na Instagramu, kjer se vsak večer ob 20. uri začne nova epizoda njegove kuhinje v karanteni.

Oglejte si še: