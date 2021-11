Sir, v katerem so izseljenci "švercali" salame #video

Ljudska kuhinja po vsem svetu skriva vrsto zanimivih zgodb o nastanku določenih jedi. Za večino njih stoji pomanjkanje, zaradi katerega se je bilo treba znajti s sestavinami, ki so bile dosegljive, spet druge pripovedujejo o drugačni vrsti iznajdljivosti.

Med temi je caciocavallo dell'emigrante, tako imenovani izseljenski sir, ki izvira iz Cilenta, z območja jugovzhodno od Neaplja. Na videz je enak kot običajen caciocavallo (v dobesednem prevodu konjska glava), sir značilne oblike, ki to dobi, ker ga sušijo obešenega na vrvice.

Foto: Wikimedia Commons

Posebnost izseljenskega sira se skriva v njegovi notranjosti – polnjen je namreč s sopressato, suho salamo.

Čemu? Razlog se skriva v množičnem izseljevanju prebivalstva z juga Italije v ZDA konec 19. in v začetku 20. stoletja. Italijani, ki so se takrat množično podali v iskanje boljšega življenja, so čez lužo želeli odnesti tudi kakšen košček doma, predvsem domačih okusov, ki potolažijo, ko te zagrabi domotožje.

Toda v ZDA ni bilo (in še vedno ni) dovoljeno prinašati ne mesa ne mesnih izdelkov, zato so se morali izseljenci znajti drugače. In salame so skrili v tisto, kar je bilo še naprej dovoljeno prinašati v ZDA: v sir.

Poglejte postopek izdelave:

Ta prirejeni sir, ki se je rodil iz nuje, danes navdušuje sladokusce, tradicijo nadaljuje nekaj sirarn v Cilentu. "Ta sir ni le kombinacija dveh znanih okusov, ampak ima popolnoma nov okus, ki je nadgradnja posameznih sestavin," so o njem pred kratkim zapisali v italijanskem časopisu La Reppublica, "najbolj pa ga bodo cenili tisti, ki jih ne navdušujejo le siri in suhomesnati izdelki, temveč zgodbe, ki jih te jedi nosijo s seboj."

