Italijanski veleposlanik v Sloveniji: "Dobra hrana je del naše kulture"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanska hrana, tako recepti kot živila in izdelki, sodi med najpomembnejše načine promocije Italije v svetu.

Ta teden se je v Mercatorju začel mesec italijanske kulinarike, ki ga v sodelovanju s trgovsko verigo prireja Italian Trade Agency, italijanska agencija za promocijo v tujini. V okviru te bodo na trgovskih policah ponudili več kot 200 novih izdelkov iz Italije, med njimi znane blagovne znamke in tudi butične, a visokokakovostne proizvajalce.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Začetek meseca italijanskih okusov je podprl tudi veleposlanik Italije v Sloveniji Carlo Campanile, ki pri nas službuje od januarja lani. "Kot veleposlanik promoviram blagovno znamko Italije in z njo italijanski način življenja, našo kulturo, katere del je nedvomno dobra, kakovostna hrana," je povedal v Neaplju rojeni diplomat, ki je v svoji karieri služboval na vseh koncih sveta – in povsod iskal okuse doma.

Campanile s predsednikom uprave Mercatorja Tomislavom Čizmićem (levo) in direktorico Italian Trade Agency v Ljubljani Serenello Marzoli (v sredini) Foto: Bojan Puhek

"Preden sem prispel v Slovenijo, sem služboval v Somaliji. Verjetno se bo slišalo nenavadno, toda to je eden redkih krajev na svetu, kjer sem jedel prav takšne testenine, kot bi jih dobil v Italiji," je dejal in dodal, da to sicer ni popolno presenečenje, saj je bila Somalija nekoč italijanska kolonija.

Foto: Bojan Puhek

V Sloveniji, kjer zdaj živi in dela kakšno leto in pol, pa se resnično počuti kot doma, je povedal, "ne nazadnje je le kakšnih sto kilometrov od Ljubljane že Trst". A po okuse doma mu ni treba potovati v Italijo, je dodal, navdušila ga je tudi hrana v Sloveniji.

Še posebej so ga presenetile nekatere picerije v Ljubljani, ki pečejo pice v neapeljskem slogu. Glede na to, da je iz Neaplja, ima glede pice zelo visoka merila, a je priznal, da je v nekaj ljubljanskih picerijah jedel prav takšno pico, kakršno bi dobil v svojem rodnem mestu.

Oglejte si še: