"Z veseljem sporočam, da bo Thomas Rose naslednji veleposlanik ZDA na Poljskem," je v četrtek na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump. Rosa je ob tem označil za zelo spoštovanega poslovneža in komentatorja, ki da bo poskrbel za zastopanje interesov ZDA na Poljskem in bo "Ameriko vselej postavil na prvo mesto".

Rose je v odzivu na omrežju X dejal, da je počaščen zaradi imenovanja. "Če bom potrjen, si bom vsak dan po najboljših močeh prizadeval za spodbujanje, obrambo in napredek interesov ZDA ter našega izjemnega predsednika," je dodal.

I am deeply honored and profoundly humbled to be asked by our history making @POTUS to serve as Ambassador to Poland. If confirmed, I will spend each and every day doing my very best to promote, defend, and advance the interests of the United States of America and our fabulous… https://t.co/J1ixuAr1fd