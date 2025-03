Veleposlanik Samuel Žbogar je v petek generalnemu sekretarju ZN Antoniu Guterresu predal akreditivna pisma in s tem tudi formalno postal stalni predstavnik Slovenije pri svetovni organizaciji. Slovensko misijo pri ZN, kamor je prišel konec leta 2023 kot posebni predstavnik za čas članstva v Varnostnem svetu, vodi od avgusta lani.

V krajšem pogovoru z Guterresom je veleposlanik generalnemu sekretarju izrazil priznanje za politično vodstvo v času, ko je treba ponovno potrditi moč pravil, so sporočili s slovenske misije pri ZN.

"Slovenija verjame v mednarodno ureditev, ki temelji na ustanovni listini ZN in povečuje svoj vpliv v mednarodnih zadevah – s članstvom v Varnostnem svetu, aktivnim sodelovanjem v kriznih razmerah, povečanjem razvojne pomoči in poglabljanjem partnerstev za mir v vseh regijah", navaja sporočilo.

"Generalni sekretar je o Sloveniji govoril zelo naklonjeno in dejal, da smo sicer majhna država, na katero pa se lahko ZN vedno zanesejo. Ob tej priložnosti sem ga tudi povabil, naj obišče Slovenijo," je izjavil Žbogar.

Odbor za zunanjo politiko ga je potrdil konec januarja

Po izvolitvi Slovenije v Varnostni svet ZN je vlada Žbogarja imenovala za vodjo posebne misije, zadolžene za VS ZN, na položaju stalnega predstavnika Slovenije pa je do lanskega poletja ostal Boštjan Malovrh, ki je vodil uspešno kandidaturo drugo članstvo države v najpomembnejšem organu ZN.

Malovrh se je jeseni preselil na položaj veleposlanika na Kitajskem, Žbogar pa je prevzel nalogo začasnega odpravnika poslov misije pri ZN. Vlada je nato sklenila, da bo prevzel tudi položaj stalnega predstavnika pri ZN. Odbor za zunanjo politiko ga je potrdil konec januarja, predsednica republike Nataša Pirc Musar se je strinjala in njegovo imenovanje je bilo objavljeno v uradnem listu 14. februarja.

"Poleg tega, da mi je v osebno čast in veselje, da predstavljam Slovenijo v tem trenutku, ko je mednarodni red pod velikim pritiskom, sem zadovoljen tudi, da se je normaliziral moj položaj znotraj ZN. Misijo vodim že od avgusta kot odpravnik poslov, glede na funkcijo pa je zelo dobrodošlo, da sem tudi opolnomočen veleposlanik," je dejal Žbogar.

"V bistvu sprememb ni, ker že več kot pol leta vodim misijo tako za Varnostni svet kot tudi Generalno skupščino in delamo z ekipo naprej. Letos bo še posebej naporno tako v Varnostnem svetu, kot tudi celotni mednarodni skupnosti," je dejal Žbogar in spomnil, da bo Slovenija decembra še drugič v tem mandatu predsedovala VS ZN.

Slovenija se bo konec leta poslovila od Varnostnega sveta, Žbogar pa je na vprašanje, ali namerava ostati na položaju stalnega predstavnika Slovenije v ZN do konca štiriletnega mandata, odgovoril, da o tem še ne razmišlja.