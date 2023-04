Kosilo za tiste dni, ko nimate veliko časa.

Sestavine:

500 g rezancev

400 g lososovega fileja

3 stroki česna

2 čebuli

2 dl smetane za kuhanje

1 dl belega suhega vina

2 dl jušne osnove ali vode

2 žlici olivnega olja

pol žlice moke

pol žličke rožmarina

sol

Postopek:

Olupite in nasekljajte čebulo in česen. Ponev dobro segrejte, dodajte olivno olje, čebulo in česen ter ščep soli. Nekoliko zmanjšajte temperaturo, da se česen in čebula počasi pražita in razpustita.

Lososov file sperite pod tekočo vodo, narežite na manjše koščke, ga narahlo osolite ter dodajte k prepraženi čebuli in česnu. Pecite ga približno 5 minut, med peko meso večkrat premešajte, da se zapeče z vseh strani. Dodajte belo vino. Ko vsa tekočina izhlapi, potresite z moko in rožmarinom ter prilijte jušno osnovo ali vodo. Počakajte, da zavre. Nato vmešajte še smetano za kuhanje in omako kuhajte še približno 5 minut. Rezance skuhajte po navodilih proizvajalca in jih stresite k omaki, dobro premešajte in pokuhajte še kakšno minuto. Pripravljeno jed po želji okrasite s svežimi zelišči in postrezite.

