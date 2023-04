Hitra jed, ki učinkovito potolaži lačen želodec.

Sestavine:

2 žlici gladkega arašidovega masla

1 strok česna

100 g riževih rezancev

10 g sladkorja

2 žlici svetle sojine omake

1 čajna žlička jedilnega škroba

1 žlica riževega kisa

1 žlička pekoče omake

po želji lahko dodate tudi beljakovine, na primer piščanca ali tofu

Postopek:

Najprej skuhajte riževe rezance. Kuhajte jih nekoliko manj časa, kot je navedeno v navodilih, ker se bodo do konca zmehčali v omaki. Potopite jih v hladno vodo, odcedite in postavite na stran.

V posodi zmešajte sojino in pekočo omako, sladkor, rižev kis in škrob ter dobro premešajte. Prelijte v lonec in kuhajte na nizkem ognju, dokler se ne zgosti, nato dodajte arašidovo maslo in ga vmešajte, na koncu pa primešajte rezance. Ko postrežete, lahko rezance potresete z nasekljanim svežim koriandrom.

Oglejte si še: