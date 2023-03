Sestavine:

Za jogurt

750 ml mleka (3,5 % m. m.)

250 ml sladke smetane (35 % m. m.)

3 žlice jabolčnega kisa

1 žlica limoninega soka

pol čajne žličke soli

Za caciki

pol solatne kumare

100 ml olivnega olja

1 strok česna

3 listi mete

sol

tribarvni grobo mleti poper

Postopek:

Mleko in smetano nalijemo v kozico ter dodamo sol. Tekočino segrevamo do 95 stopinj Celzija (tik pod vreliščem). Med segrevanjem tekočino večkrat premešamo, da se ne prime dna. Kozico odstavimo, dodamo jabolčni kis in limonin sok. Pustimo počivati 15 minut. Nekajkrat premešamo. Cedilo položimo nad večjo skledo, obložimo ga z gazo in vanj nalijemo tekočino. Pustimo eno uro. Mlečno osnovo stresemo v skledo.

Kumaro naribamo in ožamemo. Česen fino sesekljamo. Liste mete narežemo na kratke, čim tanjše rezance. Pripravljene sestavine dodamo mlečni osnovi. Prilijemo olje ter po okusu začinimo s soljo in poprom. Dobro premešamo, da se sestavine povežejo, in shranimo v hladilnik, da se dobro ohladi.

