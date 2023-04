Za to jed potrebujete le pet sestavin in 20 minut.

Sestavine:

2 žlici masla

1 limona (žlica nastrgane lupine in dve žlici soka)

250 gramov debelejših rezancev, kot so linguine

4 žlice smetane za stepanje z večjim deležem maščobe

2 žlici nastrganega parmezana

Postopek:

Zavrite veliko posodo osoljene vode in v njej skuhajte testenine. Medtem ko se kuhajo, v ponvi razpustite maslo in vanj stresite nastrgano limonino lupino. Primešajte smetano, nato v ponev stresite še na zob kuhane in odcejene testenine ter dobro premešajte. Potresite s parmezanom in še enkrat premešajte ter takoj postrezite.

