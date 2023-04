Sestavine:

120 gramov masla na sobni temperaturi

200 gramov sladkorja

2 jajci

2 žlički pecilnega praška

250 gramov moke

pol žličke soli

1 žlica limonine lupinice

2 žlici limoninega soka

pol žličke vaniljevega ekstrakta

rumena barva za živila

sladkor v prahu

Postopek:

V posodi zmešajte maslo in sladkor, da dobite gladko zmes, nato dodajte jajci in mešajte, dokler zmes ne postane penasta. Primešajte še vaniljev ekstrakt, limonin sok in nastrgano lupinico, nato pa še štiri ali pet kapljic rumene živilske barve. Iz testa naredite kroglice s premerom približno 2,5 centimetra in jih za vsaj eno uro postavite v hladilnik.

Pečico segrejte na 180 stopinj Celzija. V posodo stresite nekaj sladkorja v prahu in vsako kroglico temeljito povaljajte v njem. Kroglice polagajte na pekač, obložen s papirjem za peko, razmik med njimi naj bo vsaj pet centimetrov. Pecite od deset do 12 minut, nato piškote vzemite iz pečice in pustite, da se povsem ohladijo.

Oglejte si še: