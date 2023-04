Odlična ideja za zajtrk ali hitro kosilo.

Sestavine:

100 g svežih šampinjonov

pol čebule

pol paradižnika

peteršilj

1 žlica olivnega olja

2 jajci

1 žlica masla

sol in poper

Postopek:

Šampinjone očistite, osušite in narežite na rezine. Čebulo sesekljajte, paradižnik narežite na manjše koščke. V ponvi segrejte olje, dodajte čebulo, ki jo na hitro prepražite. Dodajte šampinjone, osolite, popoprajte, potresite s peteršiljem ter dobro premešajte. Šampinjone pražite še 5 minut in med tem občasno premešajte. Jajci razžvrkljajte z vilicami in ju malce začinite s soljo in poprom. V ponvi segrejte maslo, potem pa nanj zlijte jajčno zmes. Ko omleta zakrkne, vrh pa je še vedno nekoliko vlažen, na polovico omlete razporedite nadev. Omleto prepognite, pecite še minuto in postrezite.

