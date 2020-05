Prodaja šampanjca močno padla, a cen ne bodo nižali #video

Ukrepi za zajezitev gibanja, ki so bili po svetu sprejeti zaradi pandemije novega koronavirusa, so močno načeli povpraševanje po penečih vinih, je ta teden poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Francoski pridelovalci penečih vin so letos prodali okoli 100 milijonov steklenic manj kot lani, kar predstavlja tretjino celotne lanske prodaje. Mnogi med njimi zato nujno potrebujejo sveža sredstva.

Prepoved predprodaje, da bi zaščitili vrednost šampanjca

Poseben odbor, ki v Franciji nadzira to panogo, je do 8. junija prepovedal predprodajo šampanjcev, ki so še vedno v procesu fermentacije, saj s tem želi preprečiti oster padec cen v trgovini na drobno in zaščititi vrednost proizvoda.

Šampanja v Franciji, od koder prihajajo najbolj znana peneča vina na svetu. Foto: Getty Images

Proizvajalci šampanjca v normalnih razmerah v predprodaji prodajo od deset do 15 milijonov steklenic, fermentacija pa lahko nato v zaprti steklenici počasi poteka pet let.

Francoska industrija penečih vin se sicer boji, da bo pandemija odnesla mnogo proizvajalcev, bo pa o ukrepih zanje konec meseca govora tudi na ravni francoske države in Evropske komisije, piše STA.

