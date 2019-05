Prestiž brez primere: 42 tisoč evrov za skrinjo za šampanjec #video

Foto: Rolls-Royce

Skrinja za šampanjec ali umetnina?

Rolls-Royce ni izdelal običajne skrinje za šampanjec, temveč gre za umetnino, ki zaradi številnih podrobnosti ustreza statusu avtomobila. Skrinja je izdelana iz strojno obdelanega aluminija in ogljikovih vlaken, tako kot prestižni avtomobili. Celotna skrinja je oblečena v črno usnje, na katerem je vtisnjen napis Spirit of Ecstasy.

Poleg hlajenega prostora za šampanjec ima skrinja hrastovo mizico z lasersko obrezanim vložkom iz nerjavečega jekla, ki se postavi ob pritisku na gumb. Pod njo so še štiri držala iz brušenega aluminija za ročno izdelane kristalne kozarce. Ta aluminijasta držala so razporejena tako kot cilindri v dvanajstvaljnem motorju.

Prodajni rekordi



Pri Rolls-Royceu so pred kratkim razkrili prodajne številke iz leta 2018. Zaradi prihoda modela cullinan so podrli rekord in prodali 4.017 avtomobilov ter dosegli najvišji zaslužek v zgodovini podjetja. Letos naj bi zaradi povečane proizvodnje te številke še popravili in nadaljevali rast, model cullinan je v prvem četrtletju že razprodan.

Presenečenj kar ni konec

Že tako osupljiva skrinja ima še nekaj skritih adutov. Ob strani sta nameščena dva skrita predala, izdelana iz anodiziranega aluminija in ogljikovih vlaken. Oba sta hlajena, osvetljena in namenjena prevozu steklenic šampanjca. V njiju so skriti še štirje bombažni prtički z všitki RR.

Tako kot velja pri njihovih avtomobilih, si vsak kupec lahko naroči skrinjo po svojem okusu. Britanci lahko skrinjo oblečejo v različne vrste usnja, v en predal namestijo posebno kapsulo, kjer so tri porcelanaste posodice za prigrizke ali pa poseben prostor za shranjevanje do 30 gramov kaviarja. Ob izbiri te možnosti kupec dobi še dve majhni žlički iz aluminija z dodanimi biseri.

Foto: Rolls-Royce

Foto: Rolls-Royce