Zaradi njega so Američani vzljubili šampanjec, nato pa so ga vrgli v ječo #video

Bil je ljubljenec newyorške visoke družbe, nato so ga obtožili vohunstva in zaprli, iz bankrota pa se je izvlekel po spletu neverjetnih naključij. Zgodba o ustanovitelju znane šampanjske hiše je tako fascinantna, da so po njej posneli film.

Vrsta šampanjskih hiš se lahko pohvali z zanimivimi zgodbami o njihovem nastanku, a nobena ni tako filmska kot tista, ki jo ima klet Charles Heidsieck. "Kar težko je verjeti, da je resnična," se je ob nedavni predstavitvi v ljubljanski vinoteki eVino namuznil Maxime Vatelet, predstavnik šampanjske hiše Charles Heidsieck.

Da je zgodba pustolovca, žurerja in vizionarja Charlesa Heidsiecka filmska, ne pravimo kar tako - po njej so namreč prav res posneli film - Champagne Charlie iz leta 1989, v katerem je Heidsiecka upodobil Hugh Grant.

Charles Heidsieck se je rodil leta 1822 v bogati trgovski družini Heidsieck, ki se je v francoski Šampanji s pridelavo tamkajšnjega prestižnega penečega vina ukvarjala že pred njegovim rojstvom. Bil je črna ovca v družini, divji deček, ki se je želel osamosvojiti in je zato leta 1851 ustanovil svojo šampanjsko hišo - z imenom Charles Heidsieck, jasno.

Kako so ZDA vzljubile "šampanjskega Čarlija"

Da je bil vizionar, se je izkazalo že v samem začetku. Medtem ko je večina preostalih šampanjskih hiš prodajne priložnosti iskala predvsem v Rusiji, kjer je tamkajšnja aristokracija neizmerno oboževala šampanjec, se je Heidsieck odpravil v v ZDA, kjer je bil šampanjec takrat precej neznana pijača.

Portret, ki ga je v ZDA uporabljal v oglasih za šampanjec Foto: Wikimedia Commons

Američani so ga sprejeli široko odprtih rok, njegov šampanjec pa je postal neznanska uspešnica. V naslednjem desetletju je živel razpet med Francijo in ZDA, kjer so mu prirejali razkošne bankete in časopisi so redno poročali o Champagne Charlieju, "šampanjskem Čarliju", ki se je redno sukal v newyorški visoki družbi. Gatsby pred Gatsbyjem, bi lahko rekli.

Kako je zakuhal mednarodni diplomatski incident

Nato pa je izbruhnila ameriška državljanska vojna. Heidsieck je bil v New Orleansu, kjer je poskušal izterjati plačilo za šampanjec, ki ga je dostavil, takrat pa so ga zajele čete s Severa, ga obtožile, da je vohun konfederacijskega Juga, in vrgle v ječo. Zaradi tega je izbruhnil diplomatski incident med francoskimi in ameriškimi oblastmi, po več kot sedmih mesecih zapora pa se je ameriški predsednik Abraham Lincoln vendarle usmilil Heidsiecka in ga osvobodil. Takrat je bil Francoz že hudo slabega zdravja, predvsem pa je ostal brez denarja.

Kako je postal lastnik tretjine Denverja

A neuklonljivi Charles Heidsieck je spet našel pot na vrh in ta je bila spet povsem neverjetna. Leta 1863 mu je dolžnik iz ZDA dolgove poplačal tako, da je nanj prepisal zemljišča v zvezni državi Kolorado - in ta zemljišča so obsegala tretjino Denverja, ki je ravno v tistem času začel iz majhne naselbine rasti v eno od največjih in najbogatejših mest na zahodu ZDA. Po nekaj letih je Heidsieck zemljišča prodal in z njimi toliko zaslužil, da ni le poplačal svojih dolgov, ampak je znova vzpostavil tudi pridelavo šampanjca in klet Charles Heidsieck znova izstrelil med najbolj znane v Šampanji.

Kako so vsi potomci nosili njegovo ime

Mimogrede - da je vizionar, je Heidsieck dokazal tudi s svojimi potomci. Oba svoja sinova je poimenoval Charles, med sabo sta se ločila le po srednjih imenih, ta tradicija pa se je nadaljevala tudi v naslednjih generacijah. Ni šlo za bizarno kaprico, ampak za utrjevanje blagovne znamke s tem, ko so se vsi njegovi potomci podpisovali z imenom Charles Heidsieck.

Foto: Charles Heidsieck

Kako je tudi njegov šampanjec skozi zgodovino previharil marsikaj

Tako kot njen ustanovitelj je tudi šampanjska hiša Charles Heidsieck doživljala vzpone in padce. Od takrat, ko jo je "prvi" Charles Heidsieck vrnil na vrh, pa vse do osemdesetih let prejšnjega stoletja je bila ena od najuspešnejših šampanjskih hiš na svetu, leta 1978 je bil Charles Heidsieck najbolj prodajani šampanjec v 22 državah po svetu. V devetdesetih letih pa se je začel upad, v lastništvu skupine Remy Coiuntreau se šampanjska hiša ni več razvijala in v 20 letih je prodaja upadla za več kot 90 odstotkov.

Odkar pa je leta 2011 prešla v last luksuznega koncerna EPI, se šampanjska hiša Charles Heidsieck po vzoru šampanjskega Charlieja vrača na vrh - ne več kot množična pridelovalka šampanjca, temveč nagovarjajo predvsem poznavalce in sladokusce.

Poudarjajo, da se od preostalih šampanjskih hiš razlikujejo v več vidikih, od tega, da je v neletniškem šampanjcu kar 40 odstotkov "rezerve" oziroma vin starejših letnikov, do tega, da vse svoje šampanjce zorijo občutno dlje od drugih. Ob neletniškem šampanjcu brut, ki pomeni hrbtenico njihovega posla, sta paradna šampanjca hiše trenutno brut reserve iz leta 2008 in prestižni Blanc des Millenaires iz leta 2004.

