Odprta kuhna odpade. Spet.

Organizatorji priljubljene kulinarične tržnice Odprta kuhna, odprtje te so napovedali za petek, 21. maj, so sporočili, da bo "kuhna" spet odpadla.

"Žal smo zaradi še vedno veljavnega odloka, ki prepoveduje uživanje hrane in pijač v bližini prevzemnega mesta, dobili rdečo luč, zato moramo odprtje znova prestaviti," je pojasnila Alma Kochavy, soustanoviteljica Odprte kuhne.

"Vse skupaj je popolnoma nerazumljivo"

V nadaljevanju je sporočila, da je "vse skupaj popolnoma nerazumljivo", saj "lahko nakupujemo v nakupovalnih središčih, gremo v restavracijo, se sprehajamo po tržnicah, gremo celo v galerijo, kino in gledališče ali navijamo na športnem dogodku, a hrane si sami ne smemo odnesti do mize in je še vedno ne smemo pojesti na javni površini v bližini prevzemnega mesta".

Povedano še drugače: lahko kupiš sladoled na Tromostovju in ga poješ sedeč na Prešernovem spomeniku, ne smeš pa kupiti šmorna na Odprti kuhni in ga pojesti na Pogačarjevem trgu sedeč za mizo, ki je vestno razkužena in postavljena na predpisani in varni razdalji.

Tako je Alma Kochavy opisala, kaj je botrovalo odpovedi začetka 9. sezone Odprte kuhne.

Natančnejših informacij o tem, kdaj naj bi omenjeni odlok končno prenehal veljati, organizatorji Odprte kuhne nimajo, vendar kljub razumljivemu razočaranju ostajajo optimistični in poudarjajo, da bodo varno delovanje v skladu z zaščitnimi ukrepi začeli takoj, ko bo mogoče.