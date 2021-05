Prihodnji petek vse po starem? V prestolnico se vrača Odprta kuhna.

Odprta kuhna, najbolje obiskana kulinarična tržnica pri nas, bo ob sončnih petkih med 10. in 21. uro ponovno privabljala ljudi. V deveti sezoni, ki se bo na Pogačarjevem trgu začela v petek, 21. maja, so organizatorji Odprto kuhno zasnovali kot platformo za podporo področju gostinstva, ki ga je zadnje obdobje izredno prizadelo. Hkrati ostajajo zavezani trajnostni naravnanosti in obiskovalce pozivajo k upoštevanju ustreznih ukrepov, s katerimi bodo težko pričakovana petkova druženja varnejša in bolj sproščena.

"Ljubitelji odlične kulinarike smo v zadnjih letih spremljali izjemno rast in razvoj področij gostinstva in turizma, ki sta bili končno deležni tudi ustrezne prepoznavnosti v svetu, nato pa so se temelji zamajali in mnoge uspešne zgodbe so se skoraj čez noč končale."

Čas je, da gostince, ki trdo delajo, podpremo. Verjamem, da ta naloga, ob vseh dobrotah, ki so jih pripravili, ne bo težka.

Tako pred letošnjim odprtjem kulinarične tržnice meni soustanoviteljica Odprte kuhne Alma Kochavy.

Foto: Odprta kuhna

Foto: Odprta kuhna

Foto: Odprta kuhna

Prihaja tudi kakšna restavracija z Michelinovo zvezdico

Tokratna sezona bo obiskovalcem ponujala že znane jedi in pijače z vseh koncev Slovenije, pridružili pa se jim bodo tudi novi ponudniki. "Sezono bomo začeli z devetimi novimi ponudniki, kasneje pa se jih bo pridružilo še več – novih in povratnikov –, med njimi morda tudi kakšna restavracija z Michelinovo zvezdico," je povedal Lior Kochavy, soustanovitelj projekta.

Že lani, tik preden je svet zamajala pandemija, so organizatorji sprejeli odločitev, da "kuhno" nadgradijo kot zgled trajnostno naravnane tržnice, ki si prizadeva za zmanjšanje količine odpadkov in njihovo dosledno ločevanje, pa tudi za razvoj koncepta ponujanja jedi in pijače v povratni in biorazgradljivi embalaži. Več preberite tukaj.

Poleg trajnosti bo kulinarično tržnico že drugo leto zapored spremljalo nujno upoštevanje ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Organizatorji bodo poskrbeli za ustrezno razdaljo med stojnicami in sedišči, redno razkuževanje vseh površin in možnost brezstičnega plačevanja, obiskovalci si bodo na več mestih lahko umili in razkužili roke, ponudniki pa bodo prav tako upoštevali vse veljavne ukrepe in navodila.

Foto: Odprta kuhna

