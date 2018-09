Najboljša ulična hrana na svetu: med top 10 tudi Odprta kuhna

V britanskem časopisu The Guardian so svoje bralce povprašali, kje jih je do zdaj najbolj navdušila ponudba ulične hrane, in med njihovimi predlogi izbrali deset najzanimivejših. V deseterico se je uvrstila tudi ljubljanska kulinarična tržnica Odprta kuhna.

Prehranjevanje pri uličnih stojnicah in kioskih ni več priljubljeno le zato, ker je poceni - ulična hrana je postala sinonim za hrano, ki naj bi odražala kulturo neke dežele in naroda. Pristna izkušnja za majhen denar torej.

Britanski časopis The Guardian je pred kratkim objavil izbor desetih najboljših destinacij v tej kategoriji, izbrali so jih iz predlogov svojih bralcev. Za zmagovalno oziroma najzanimivejšo ulično hrano so izbrali "smrdljivi tofu" v Jingtongu na severu Tajvana. Gre za fermentiran tofu, ki ga narežejo na rezine, ocvrejo in postrežejo s sojino omako, kislim zeljem in korenjem.

Ocvrt "smrdljivi tofu" Foto: Thinkstock

Odprta kuhna med najboljšimi uličnimi kulinaričnimi izkušnjami na svetu

Med preostalimi bolj ali manj eksotičnimi možnostmi prehranjevanja na ulici pa se je znašla tudi Odprta kuhna, kulinarična tržnica na ljubljanskem Pogačarjevem trgu. "Lokalni pridelovalci in gostinci na stojnicah predstavljajo najboljše slovenske jedi," so zapisali v Guardianu in kot specialitete izpostavili njoke s plesnivim sirom ter torto z jagodami in smetano.

No, ja, ti dve specialiteti morda nista ravno slovenski, pa tudi veliko preostale ponudbe na Odprti kuhni je prej mednarodne kot domače, drži pa, da je dogodek zelo trajnostno naravnan, da promovirajo odgovorno ravnanje z embalažo in skušajo kar se da zmanjšati količine zavržene hrane.

Foto: Matija Lepoša

Pa preostale ulične kulinarične izkušnje, ki so se uvrstile med najboljših deset? Med evropskimi je na primer socca, palačinka iz čičerikine moke, ki jo je mogoče poskusiti v Nici na Azurni obali, sicer pa takšno jed poznajo tudi v Liguriji. Izpostavili so tudi langosi cu branza, madžarskemu (in prekmurskemu) langašu podobno ocvrto testo, polnjeno z mladim sirom, ki ga cvrejo ob vhodu v rudnik soli v Turdi v Romuniji.

Močno je zastopana tudi Azija, bralcem Guardiana je v spominu ostala svinjina iz voka z rižem, kot jo pripravljajo v središču Bangkoka, pa tudi sladka marinirana svinjina z rižem v kamboškem mestu Battambang in momo, za nepalsko prestolnico Katmandu značilen cmok, polnjen z zelenjavo, piščančjim ali bivoljim mesom in kuhan na pari.

Južno Ameriko zastopajo klasike, kot so tacos, burritos in ceviche, ki jih je treba jesti na obali Jukatana v Tulumu, in empanade v mestecu San Pedro v čilski puščavi Atacama. Deseterico končuje uzbekistanska jed palov (znana tudi kot pilav), riž z zelenjavo in mesom, ki še posebej tekne zaradi neizmerne gostoljubnosti Uzbekistancev.

