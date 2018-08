Izbrali 500 najboljših jedi na svetu, med njimi tudi čevapčiči in pleskavica

Pri Lonely Planetu so izdali novo knjigo, v kateri so se posvetili kulinarični plati potovanj. Izbrali so namreč 500 najboljših jedi na svetu, ki jih je preprosto treba poskusiti. Slovenskih med njimi ni, so se pa zato nanjo uvrstile jedi iz skorajda vseh preostalih držav z območja nekdanje Jugoslavije.

Knjiga Ultimate Eats, ki je izšla pod okriljem Lonely Planeta, svet raziskuje prek krožnika. V njej je zbranih 500 jedi z vsega sveta, ki so po mnenju avtorjev najboljše kulinarične izkušnje, kar jih lahko popotnik doživi. Ne gre le za golo lestvico, temveč vsako jed spremlja tudi pripoved o ozadju in kontekstu jedi, pa tudi priporočila, v katerih lokalih si velja to hrano privoščiti.

Prvo mesto so zasedli Baski

Na prvo mesto lestvice so postavili pintxos, baskovsko različico bolj znanih španskih tapasov, torej raznolikih prigrizkov, ki so namenjeni krepčanju ob pijači, običajno kozarcu vina. Ti prigrizki pa so v Baskiji, tudi sicer eni najbolj kulinarično cenjenih regij na svetu, postali prava umetnost, saj segajo vse od običajnih obloženih kruhkov do miniatur, vrednih Michelinovih zvezdic.

Baskovski pintxos Foto: Thinkstock

Na drugem mestu je kari laksa, pikantna juha s kokosovim mlekom, ki jo je po mnenju avtorjev knjige treba poskusiti v malezijski prestolnici Kuala Lumpur, na tretjem mestu je suši v Tokiu, na četrtem je teksaški goveji brisket (dimljene goveje prsi), na petem pa som tum, solata z zeleno papajo, ki jo morate poskusiti v Bangkoku. Prvo deseterico sestavljajo še köbenhavnski smørrebrød, značilni odprti sendviči oziroma obloženi kruhki, pa raki v novozelandskem mestecu Kaikoura, tipična korejska jed bibimbap, ki jo je treba jesti v Seulu, neapeljska pica margerita in cmoki dim sum, ki naj bi si jih privoščili v Hongkongu.

Slovenskih jedi na seznamu ni, veliko pa jih je iz naše okolice

Zanimalo nas je, ali se je med 500 najboljših uvrstila tudi kakšna slovenska specialiteta, a so nas pri Lonely Planetu razočarali: kot so nam sporočili, se slovenske jedi niso znašle v izboru.

Zato pa je v izboru kar nekaj jedi z območja nekdanje Jugoslavije in iz drugih sosednjih držav. Jasno, Italija je s svojimi klasikami od pice do bolonjskega raguja in solate caprese zasedla kar 20 mest, Avstrijci so lahko ponosni na Sacherjevo torto, dunajski zrezek, jabolčni zavitek in Mozartove kroglice, Madžarska se je v izbor uvrstila s šestimi jedmi, med drugim doboš torto, langašem in golažem.

Sarajevski čevapi, srbska pleskavica, hrvaška črna rižota in makedonska pastrmajlija

Hrvaška si je omembo prislužila z rižoto s sipinim črnilom (322. mesto), ki jo je po mnenju piscev treba jesti v splitski konobi Matejuška, Srbi so prepričali s pleskavicami (353. mesto), ki so najboljše v Leskovcu, v Makedoniji so opazili pastrmajlijo (259. mesto), mesno pito, ki je menda najboljša v mestu Štip. Najvišjo uvrstitev z območja nekdanje Jugoslavije pa so dosegli sarajevski čevapčiči, ki so jih postavili na 159. mesto.

Makedonska pastrmajlija Foto: Wikimedia Commons

