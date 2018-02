Korejci tako kot Slovenci radi popivajo - a ob zdravici ne gledajo v oči

Ste vedeli, da imamo v Sloveniji korejsko restavracijo? Mi smo se pred začetkom zimskih olimpijskih iger tja odpravili iskat odgovore, kaj in kako jedo in pijejo na korejskem polotoku.

Sangwook in Hyewong iz Južne Koreje sta nam razkrila, kaj imamo Slovenci in Korejci za mizo skupnega po čem se razlikujemo. Foto: Ana Kovač

"Če jo primerjam s slovensko, je v naši kuhinji več različne morske hrane, ne nazadnje je Koreja polotok, in še več različnih zelišč. Naša država je namreč, podobno kot Slovenija, precej gorata oziroma hribovita, veliko je gozdov in od tod je v naši kulinariki tudi veliko zelišč. Glavni viri beljakovin v korejski hrani pa so svinjina, govedina in piščančje meso, prav tako kot v Sloveniji," nam je osnovne značilnosti pojasnila Hyewon Yang iz Seula, ki se je pred osmimi leti priselila v Slovenijo. Sem je prišla zaradi moža Gregorja, Slovenca, pred tremi meseci se jima je v Ljubljani pridružil še Songwook, vsi trije pa so se spoznali med študijem na univerzi v južnokorejskem mestu Suwon - nič čudnega, da to ime nosi tudi lokal, ki so ga lansko jesen odprli v neposredni bližini bežigrajskih fakultet.

Bistro Suwon je bunsik - lokal, v kakršnih v Južni Koreji strežejo preprosto in poceni hrano. "Bunsik je pri nas lokal za hitro kosilo ali večerjo, predvsem pa velja za lokal, kamor gredo mladi prvič jest s prijatelji, brez staršev," je povedala Hyewon.

Foto: Ana Kovač

"Pri vas jeste predjed, glavno jed in sladico, v Koreji vse jedi postrežemo naenkrat"

Pomembna razlika med korejsko in slovensko oziroma evropsko obloženo mizo je po njenih besedah zaporedje, po katerem jedi strežejo in jedo: "Pri vas jeste predjed, glavno jed in sladico, v Koreji pa vse jedi postrežemo naenkrat. Korejski obrok je sestavljen iz riža, juhe, naše značilne fermentirane zelenjave (kimči) in različnih prilog ter mesa, ki je nekakšna glavna jed. Vse pa na mizo pride hkrati."

Foto: Bistro Suwon

Specifična kuhinja zahteva tudi specifične sestavine. Z osnovnimi nimajo težav, sadje, zelenjavo in meso uporabljajo slovensko, preostanek uvažajo. "Bistvena elementa korejske kulinarike, čilijevo pasto gochujang in sojino pasto doenjang, uvažamo neposredno iz Koreje, druge sestavine dobavljamo od distributerjev po Evropi, se pa pri nekaterih pojavljajo težave, ker niso vedno na voljo, pa še cene so v primerjavi s Korejo precej višje," je pojasnila Hyewon, ki ima v Ljubljani tudi trgovino z azijsko hrano in sestavinami Svilna pot.

Kimči, korejski odgovor na kislo zelje

Kimči v nastajanju Foto: Bistro Suwon Kimči, pri nas verjetno najbolj znan del korejske kulinarike, pripravljajo sami. Če poenostavimo, gre za fermentirano zelenjavo, največkrat kitajsko zelje in pivsko redkev, različic pa je glede na sestavine in dolžino fermentacije ogromno. Na neki način bi ga lahko primerjali z našim kislim zeljem - gre za rešitev, da lahko tudi pozimi jedo zelenjavo -, prav tako pa zaradi probiotičnih učinkov velja za zelo blagodejnega za telo. "Priprava nekaterih različic traja po dva tedna, mi pa ga pripravljamo s kratko fermentacijo, tako da je pripravljen v treh dneh," je pojasnila Hyewon.

V korejski prehrani je bilo nekoč precej uveljavljeno tudi pasje meso, a je tega vse manj, sta povedala Hyewon in Songwook. "Midva ga nikoli nisva in ga tudi nikoli ne nameravava jesti. Tudi sicer ta praksa ni več zelo razširjena, pasje meso jedo le še starejše generacije, ljudje, ki so odraščali v času, ko hrane ni bilo v izobilju."

Domovina najbolj prodajanega žganja na svetu

Korejci sicer veljajo za zelo pivski narod - njihovo nacionalno žganje sodžu je ne nazadnje najbolj prodajana žgana pijača na svetu. "Sodžu je v Koreji zelo poceni in to je zagotovo razlog, da je kar veliko Korejcev, ki precej popivajo," je dejal Songwook. "Prav tako je alkohol zelo dostopen, kupiš ga lahko v vsaki trgovini, 24 ur na dan."

"Korejski delovnik je zelo dolg in po 10 ali 12 urah dela pač ne moreš iti v hribe ali na kolo," pa je svoj pogled na pivske navade Korejcev pojasnila Hyewon. "Zato se ljudje po službi sproščajo tako, da se v barih družijo s prijatelji in sodelavci."

Foto: Ana Kovač

Očesni stik v Koreji velja za kljubovanje

In če je v Sloveniji skorajda smrtni greh, če ob zdravici svojih sopivcev ne pogledaš globoko v oči, je pri Korejcih obratno. "Neposredni očesni stik v Koreji nasploh ni običajen, tudi med pogovorom ne. Če nekoga gledaš v oči, mu s tem na neki način kljubuješ, gre za nevljudno, drzno dejanje," je korejski bonton povzela Hyewon. "Kot otroke so nas doma in v šoli vzgajali, da ljudi ne smemo gledati v oči. Ko se kot otrok upiraš staršem, to pokažeš s tem, da jih gledaš v oči."

Mladi Slovenci - navdušeni oboževalci K-popa

Medtem ko je vse oči sveta zdaj v Južno Korejo uprtih zaradi zimskih olimpijskih iger, pa v Suwon ogromno mladih gostov prihaja iz povsem drugega razloga - zaradi planetarno priljubljene južnokorejske zvrsti glasbe, poimenovane K-pop. "Imamo ogromno gostov, ki so oboževalci K-popa," je dejal Sangwook, "pridejo z neizmerno željo, da bi izkusili našo kulturo in seveda hrano".

Foto: Ana Kovač

Ko smo ju povprašali o tem, kakšni smo Slovenci kot gostje, sta oba najprej v smehu izstrelila: "Veliko jih hrano fotografira." Sicer pa smo, kot je dejala Hyewon, pametni potrošniki. "Nočete narediti napake, zato pri hrani tudi niste preveč pustolovski. Zaradi tega smo menije opremili s podrobnimi opisi in razlago jedi. Prej, ko so bile jedi le naštete, smo morali gostom podrobno pojasniti vsako od jedi in sestavin." Dozdajšnje izkušnje so sicer pokazale, da se je med slovenskimi jedci najbolj prijela jed bibimbap, riževa skleda z začinjeno in popečeno zelenjavo ter mesom ali jajcem - v Sloveniji je uspešnica predvsem različica z govedino.