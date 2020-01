Odprta kuhna z novo sezono sprejema odgovorno odločitev #video

Čeprav so na Odprti kuhni hrano že dve leti stregli izključno na biorazgradljivih ali povratnih materialih, so napitke in pijače še vedno ponujali v plastiki.

A s prihajajočo osmo sezono se bo spremenilo tudi to, so sporočili. "Letos se temu pridružujejo še napitki in pijače."

Te bomo odslej srebali iz okolju prijaznih kozarcev in jih po uporabi skupaj s krožniki ter priborom odvrgli med biološke odpadke ali vrnili ponudnikom.

Ob tem so še dodali, da bodo iz ponudbe umaknili vso pijačo, ki je bila na voljo zgolj v plastenkah.

Novosti osme sezone: popolna odstranitev plastike, četrtina novih ponudnikov, obogatena brezmesna ponudba in uvedba brezgotovinskega plačevanja. Foto: Odprta kuhna

Odpadke skrbno ločujejo, ostanke hrane pa darujejo pomoči potrebnim

Za ta korak so se odločili predvsem zaradi okolja in odgovornosti do planeta, pa tudi zato, ker hočejo biti vzor trajnostne in okolju prijazne prireditve.

"Živimo v času, ko najbolj čutimo posledice neprimernega odnosa do narave in se hkrati bolj kot kadarkoli prej borimo za naš planet," pravijo in dodajajo, da ločevanje odpadkov jemljejo zelo resno. "Skrbimo, da se ne zavrže nič hrane - doniramo jo pomoči potrebnim, saj radi vračamo dobro čudoviti skupnosti in mestu, s tem pa gojimo trajnostno prihodnost za vse."

Nova sezona Odprte kuhne se bo letos začela v petek, 20. marca. Gurmanska druženja na Pogačarjevem trgu v Ljubljani bodo potekala vsak sončni petek vse do konca oktobra.

Soustanovitelja Odprte kuhne Alma in Lior Kochavy sta pred začetkom nove sezone še sporočila, da poleg odstranitve plastike načrtujejo tudi vrsto drugih novosti, med njimi četrtino novih ponudnikov, brezgotovinsko plačevanje in še bolj pestro brezmesno ponudbo.

Na začetku lanske sezone smo na Odprti kuhni preverjali ponudbo veganske hrane, ki je bila že takrat precej pestra:

Preverite tudi: