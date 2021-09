Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italija ostro nasprotuje hrvaškim poskusom, da bi v Evropi zaščitili svoje desertno vino prošek. Italijani so namreč prepričani, da je to ime preveč podobno njihovemu proseccu.

Julija letos je Evropska komisija sprejela zahtevo Hrvaške za priznanje tradicionalne oznake porekla za prošek, sladko dalmatinsko vino. Odločitev Evrope, da zahtevo Hrvatov obravnava, je močno razburila Italijo, ki ima vino s podobnim imenom prosecco.

Pridelovalci prosecca so prepričani, da bi zaščita tako podobnega imena zmedla potrošnike, pa čeprav si vini med seboj nista podobni: prošek je desertno vino iz posušenih grozdnih jagod, prosecco pa suho peneče vino, ki ga pridelujejo na določenih območjih dežel Veneto in Furlanija - Julijska krajina.

Čeprav sta si podobna po imenu, sta prosecco in prošek po slogu zelo različna: prvi je suho peneče vino, drugi pa sladko vino iz sušenega grozdja. Foto: Getty Images

"Kot da bi nam hoteli vzeti Ferrari"

Luca Zaia, predsednik deželne vlade v Venetu, je hrvaško zahtevo za zaščito proška označil za "absolutno sramoto" in od oblasti v Rimu zahteval, da posredujejo. "Naši državi kradejo pomembno blagovno znamko," je izjavil, "to je tako, kot da bi nam hoteli vzeti Ferrari."

Italija je v preteklosti že večkrat posredovala oziroma protestirala proti zaščiti prehrambnih proizvodov, katerih imena so zvenela preveč podobno njihovim tradicionalnim specialitetam. Enega od takšnih "prepirov" pa je tudi izgubila: vinarji iz Furlanije - Julijske krajine so morali prenehati uporabljati izraz tokaj za tamkajšnjo priljubljeno vinsko sorto, ker je to ime zaščitila madžarska vinorodna pokrajina Tokaj.

