Nov igralec na slovenskem trgu dostave hrane: so Finci lahko uspešni?

Če ste kolikor toliko reden uporabnik družbenih omrežij, ste ta teden zagotovo že naleteli na oglas za Wolt, novega ponudnika dostave hrane na dom.

Gre za finsko podjetje, ki se je od ustanovitve leta 2014 razširilo že v 19 držav, od sredine septembra tudi v Slovenijo. Pravijo, da ponujajo povsem novo obliko naročanja in dostave hrane na dom, uporabniku iz izbrane restavracije z lastno dostavljalno floto hrano dostavijo v kar najkrajšem času.

Po Hrvaški in Srbiji so prišli v Slovenijo, kjer pa že obstaja konkurenca

Slovenija je najnovejša država, ki jo obsega širitev Wolta na območje nekdanje Jugoslavije, konec lanskega leta so začeli delovati na Hrvaškem in v Srbiji. "Vstop na slovenski trg je bil logično nadaljevanje," so nam pojasnili, "v obzir pa smo seveda vzeli tudi stabilno gospodarsko stanje v državi in plačilno moč prebivalstva. Vsekakor je Slovenija trg, ki ima dober potencial in ki bo sčasoma pokazal pozitivno rast."

A v nasprotju z denimo Zagrebom ima Wolt v Sloveniji, konkretno v Ljubljani, močno konkurenco. To je portal ehrana.si, ki v vseh večjih in nekaterih manjših mestih po Sloveniji deluje že od leta 2011. Sprva so delovali le kot posredniki med 'gosti' in ponudniki hrane z lastno dostavo na dom, pred dvema letoma pa so vzpostavili lastno dostavljalno floto in prek storitve ehrana Live omogočajo tudi dostavo iz restavracij, ki nimajo lastne dostave.

Storitev, ki je bolj ali manj enaka tisti, s katero želi zdaj v Slovenijo oziroma Ljubljano prodreti finski Wolt.

"Zavedamo se, da je na trgu že prisotna ehrana.si in seveda poznamo način njihovega poslovanja," so nam povedali v Woltu, ob tem pa poudarili, da se s konkurenco ne želijo primerjati. Kljub temu pa so prepričani, da bodo v Sloveniji konkurenčni "z izjemno uporabniško izkušnjo, zaradi katere je Apple aplikacijo Wolt nagradil s prestižno nagrado Editors' Choice".

V čem so si podobni in v čem različni?

S prihodom konkurenta so dobro seznanjeni tudi pri ehrani.si, kjer so prepričani, da Finci v Ljubljani ne bodo imeli lahkega dela. "Na trgu imamo monopolni položaj in Wolt se bo moral zelo potruditi, če bo želel privabiti uporabnike," je prepričan Borut Markelj, direktor in eden od ustanoviteljev portala ehrana.si.

Aplikaciji ehrana.si (levo) in Wolt (desno) sta si zelo podobni tako po videzu kot uporabniški izkušnji. Foto: zajem zaslona

Poudaril je, da pokrivajo veliko širši segment kot Wolt, saj združujejo tako ponudnike z lastno dostavo kot restavracije, iz katerih hrano dostavljajo z lastnimi kurirji. "Razlikujemo se tudi v načinu plačila, ker mi omogočamo tudi plačilo z gotovino, ne le prek spleta," je poudaril Markelj.

Največja možna oddaljenost uporabnika od restavracij, iz katerih naroča, je pri obeh ponudnikih približno enaka, giblje se med 2,5 in štirimi kilometri (ker želijo zagotoviti, da hrana na cilj prispe čim bolj sveža), določene razlike pa so pri stroških dostave. Wolt za prvega 1,5 kilometra zaračuna fiksno ceno dveh evrov, za vsakih naslednjih 500 metrov pa dodatnih 50 centov. Pri ehrani Live medtem redno ponujajo akcije z brezplačno dostavo, pa naj bo to za določeno restavracijo ali na primer zveste uporabnike.

Foto: Getty Images

Wolt želi dostavljati tudi iz bolj 'nobel' restavracij

V Sloveniji dostavo na dom povezujemo s preprostejšo, hitro oziroma poulično hrano, naj bodo to pica in čevapčiči ali kitajski rezanci in indijski kari. Pri Woltu pa želijo uporabnikom ponuditi tudi dostavo iz 'imenitnejših' ali, če hočete, dražjih restavracij. "Želimo imeti čim bolj raznovrstno ponudbo," so nam pojasnili, "in že zdaj sodelujemo z restavracijami, kot so Landerik, JB in Vitez." Res je, iz restavracij Landerik in Vitez je na Woltovi aplikaciji možno naročiti obed, restavracije JB pa na seznamu ponudnikov nismo našli.

Ehrana.si se medtem bolj osredotoča na 'preprostejšo' hrano, čeprav je med njihovimi ponudniki na primer tudi restavracija Landerik. "V preteklosti smo že delali s 'high-end' restavracijami in povprečni zneski naročil so bili tam precej visoki," je povedal Markelj, "vendar se je izkazalo, da lastnikom takšnih restavracij običajno ni v interesu, da bi dostavljavci prihajali v lokal prevzemat hrano, medtem ko ljudje tam večerjajo."

Ehrana Live se širi v Maribor



Že oktobra bo ehrana.si začela z lastno floto dostavljati tudi v Mariboru, je potrdil Markelj. Wolt se medtem osredotoča na Ljubljano. "Za zdaj je še prezgodaj govoriti o širitvi v druga mesta. Komaj smo začeli slovensko pustolovščino, in ko bomo videli, kako nas sprejmejo uporabniki v Ljubljani, bomo začeli razmišljati o morebitni širitvi," so nam pojasnili.

Pretehtala bo zvestoba uporabnikov

Če potegnemo črto - je slovenski trg dovolj velik za dva zelo podobna ponudnika dostave na dom? Markelj meni, da ne, obenem pa upa oziroma računa na zvestobo slovenskih uporabnikov. "Če platforma, kot je ehrana.si, zagotavlja standard kakovosti in cene, ki ga uporabniki pričakujejo, ji praviloma ostanejo zvesti. To se je na slovenskem trgu zgodilo denimo v primeru portala Bolha.com, ki mu aplikacija Letgo ni mogla do živega," je pojasnil, "in tudi Wolt ne ponuja nove storitve, ampak le drugačno uporabniško izkušnjo. Zdaj bodo uporabniki povedali, ali jim je to všeč."

