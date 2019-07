Na voljo nova aplikacija za iskanje dela v turizmu in gostinstvu

Startup podjetje Flexyteam je junija na trg poslalo prvo slovensko specializirano mobilno aplikacijo za iskanje dela v turistično-gostinski panogi. Gre za novo orodje, ki iskalce dela in delodajalce prek personaliziranih oglasov povezuje na preprost in pregleden način, so sporočili iz podjetja, ki je bilo ustanovljeno v lanskem letu.

Mobilna aplikacija, ki si jo je mogoče brezplačno naložiti prek Google Playa in App Stora, je namenjena različnim iskalcem dela, od dijakov do upokojencev. Vsebuje ključne informacije o delu, obvezen podatek je tudi plačilo, kar pospeši izbor ponudnikov dela.

Hitra komunikacija in dostop do prostih delovnih mest

Klepetalnica znotraj aplikacije omogoča hitro komunikacijo, koledar pa beleženje vseh sodelovanj in strokovnih usposabljanj. Po koncu sodelovanja lahko delavec in delodajalec ocenita sodelovanje in delovno izkušnjo ter s tem prispevata k večji preglednosti na trgu dela.

Aplikacija zajema več kot 400 različnih poklicev in specializacij na devetih področjih dela v turistično-gostinski dejavnosti. Gre za področja kulinarike, strežbe, recepcije, gospodinjstva in vzdrževanja, zdravilišč in velnesa, igralništva, kongresov in preostalih prireditev, turizma in potovanj, trgovine ter vodstva, podpornih služb in svetovanja.

Podjetja bodo za neomejeno uporabo aplikacije in neomejeno število objav oglasov plačevala naročnino, ki bo odvisna od njihove velikosti in pogodbenega razmerja.

Pomanjkanja kadra v panogi in neugoden delovni čas

Flexyteam je v želji prispevati k promociji poklicev v turistično-gostinski panogi organiziral tudi nagradni natečaj Delaj z veseljem - privšečkaj si nagrado!, s katerim vabi k sodelovanju vse, ki želijo skozi fotografijo ali videoposnetek na družbenem omrežju Instagram izraziti tisto, kar imajo pri delu v turizmu in gostinstvu najraje. Kampanja bo trajala do 30. septembra. Fotografije in videoposnetki, ki bodo največkrat všečkani, bodo nagrajeni.

Sindikat gostinstva in turizma Slovenije je pretekli teden, tik pred začetkom visoke poletne turistične sezone, sicer znova opozoril na težave v panogi. Najbolj pereče, za katere pričakuje posluh delodajalcev, tudi tistih v državni lasti, so pomanjkanje kadra v panogi, neugoden delovni čas, težki pogoji dela in slaba plača. Med drugim si želi prenove plačnega modela.

Medtem ko po ocenah zavoda za zaposlovanje v panogi primanjkuje več kot 5.000 delavcev, od tega največ natakarjev (2.289) in kuharjev (1.315), je po ocenah sindikata ta številka vsaj še enkrat večja. Veliko delodajalcev namreč delovno silo išče tudi prek agencij, oglasov in posebnih strani na družbenem omrežju Facebook.