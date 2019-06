Hrvaška z mobilno aplikacijo v boj proti tujkam

Aplikacija uporabnikom omogoča enostavno iskanje predlogov hrvaških besed, s katerimi lahko nadomestijo tujke, so pojasnili na inštitutu, ki ima podoben iskalnik tudi na svoji spletni strani. Foto: Inštitut za hrvaški jezik in jezikoslovje

Inštitut za hrvaški jezik in jezikoslovje je pripravil novo aplikacijo za mobilne telefone Bolje je po hrvaško. Ponuja približno 250 nasvetov za prevod tujih izrazov, ki se pogosto uporabljajo v hrvaškem jeziku, kot so chatroom, bar code, pet sitting, finger food, gamefication, phising in podobne.

Aplikacija uporabnikom omogoča enostavno iskanje predlogov hrvaških besed, s katerimi lahko nadomestijo tujke, so pojasnili na inštitutu, ki ima podoben iskalnik tudi na svoji spletni strani. Vsak prevod vključuje tudi razlago pomena tujke, ki so večinoma v angleškem jeziku.

Inštitut med drugim predlaga uporabo besede brbljaonica namesto chatroom (klepetalnica), crtični kod namesto bar code (črtna koda), čuvanje kućnih ljubimaca namesto pet sitting (varovanje hišnih ljubljenčkov), hrana s nogu ali zalogajčići namesto finger food (prigrizki), mrvljenac namesto crumble (drobljenec), zanatsko pivo namesto craft beer (kraft pivo), igrifikacija namesto gamefication (igrifikacija), internetska kraja podataka namesto phising (ribarjenje), kasna prijava namesto last minute (v zadnjem trenutku), koncentrator namesto hub (vozlišče), luksuzno kampiranje namesto glamping.

Aplikacija omogoča tudi shranjevanje priljubljenih ponujenih predlogov v lastni arhiv. Kot so dodali, lahko uporabniki z aplikacijo sami predlagajo hrvaške nadomestne besede ter zastavijo vprašanje inštitutu in dobijo odgovor na svojem mobilnem telefonu.

Tudi v Sloveniji člani Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) zaskrbljeni glede slovenščine

Skoraj 30 rednih, izrednih in dopisnih članic in članov Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) je na vlado, DZ in ustavno sodišče naslovilo protestno izjavo v zvezi z zanemarjanjem ustavno in zakonsko določene skrbi za slovenski jezik. Tudi javnost pozivajo, da se aktivno angažira pri skrbi za slovenščino na vseh področjih življenja.

Trditve, da je situacija skrb vzbujajoča, so podkrepili z nekaj primeri.

1. Jezikovna krajina na Slovenskem je po njihovem onesnažena z nepreglednim številom angleških napisov.

2. Operacijska sistema multinacionalke Apple, ki sta se uveljavila tudi na slovenskem trgu, ne podpirata slovenščine.

Prav tako se akademiki sprašujejo, kako je mogoče, da uprave slovenskih univerz s podporo velikega dela naravoslovcev in dela družboslovcev vztrajno poskušajo uveljaviti angleščino kot učni jezik.