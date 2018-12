Na priljubljenem smučišču odpirajo spektakularno restavracijo #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prihodnji teden bodo na znanem južnotirolskem smučišču Kronplatz odprli vrata prenovljene postaje stare vzpenjače, v kateri bosta muzej gorske fotografije in restavracija, ki jo je zasnoval kuharski zvezdnik iz bližnje Alta Badie.

Najbolj zanimivo novost za tiste, ki smuko radi povežejo z uživanjem za mizo, to sezono pripravljajo na vrhu smučišča Kronplatz oziroma Plan de Corones v lokalnem ladinskem narečju. Odpirajo namreč restavracijo s podpisom Norberta Niederkoflerja, kuharskega mojstra iz restavracije St. Hubertus v hotelu Rosa Alpina v Alta Badii.

V restavraciji AlpINN, kot so jo poimenovali, se bodo povsem držali Niederkoflerjeve filozofije uporabe samo lokalnih sestavin. To pomeni, da bo v kuhinji in na krožnikih le tisto, kar jim ponuja neposredna okolica.

Foto: AlpiNN Food Space & Restaurant

"V restavraciji si bodo lahko kosilo ali aperitiv privoščili smučarji, pohodniki oziroma vsi ljubitelji hrane," je pred odprtjem sporočil Niederkofler, "sestavine v kuhinji in tudi vina bodo povsem lokalnega izvora, sodelovali bomo le z dobavitelji, ki z nami delijo strast do ohranjanja okolja in alpske kulture."

In če bo tisto, kar bo na krožniku, nedvomno zanimivo, bo verjetno marsikomu sapo vzel že sam ambient restavracije. Ta bo namreč na zastekljeni platformi, ki daje občutek, da lebdite v zraku, medtem ko gledate vrhove Dolomitov.

Foto: AlpiNN Food Space & Restaurant

Prostor, ki ga zaseda restavracija, je povezan z zgradbo, v kateri bodo prav tako prihodnji teden odprli muzej Lumen, posvečen gorski fotografiji. V njem bo mogoče to področje spoznavati iz različnih perspektiv, prikazane bodo zgodovinske fotografije in digitalne inovacije, stalne in gostujoče zbirke.

Foto: Skirama Kronplatz/Lumen Museum

Muzej Lumen in restavracija AlpINN sicer nista prva futuristična zgradba na vrhu smučišča Kronplatz - tam so pred nekaj leti že odprli muzej, posvečen slovitemu alpinistu Reinholdu Messnerju, stavbo pa je zasnovala prav tako legendarna arhitektka Zaha Hadid.