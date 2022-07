Kako pripraviti šampiona med steaki na žaru? #nagradna igra

Ko gre za zrezek na žaru, se ne ustrašite debelega kosa

Debel zrezek je vsekakor lahko zastrašujoč za manj izkušene žar mojstre. A če je pripravljen na pravi način, boste z njim očarali vse goste. Prvo pravilo, ki ga morate upoštevati, je izbira uležanih kosov mesa.

argentinski steak z´dežele in doživite nepogrešljive gurmanske užitke. Argentino je ramsteak iz mesa mladega goveda in je brez kosti. Je rahlo začinjen s čili soljo in dobro uležan, zato vam ni treba pripraviti dodatne marinade. Ko gre za najboljše kose govedine, se odločite za Celjske mesnine, ki se lahko pohvalijo z odlično izbiro izdelkov za peko na žaru. Na videz preprost kos mesa je po okusu tako zelo drugačen od tistega, ki ga poznamo. Poskusitein doživite nepogrešljive gurmanske užitke. Argentino je ramsteak iz mesa mladega goveda in je brez kosti. Je rahlo začinjen s čili soljo in dobro uležan, zato vam ni treba pripraviti dodatne marinade.

Na naslednjem pikniku torej navdušite tako vaše brbončice kot vse goste s pripravo popolnega steaka.

Zunaj hrustljavo, znotraj sočno

Profesionalni kuharji so vešči priprave steakov, ki imajo hrustljavo, karamelizirano zunanjost ter sočno in rahlo notranjost. A z malo vaje tudi doma lahko pripravite steak, ki se zelo približa profesionalni izvedbi. Prvi korak do popolne skorje je, da začnete s pravo debelino. Skorja namreč potrebuje toploto, če pa je zrezek pretanek, bo ta lahko na koncu preveč pečen in zato izsušen.

Ko pečete zrezek na žaru, vam debel kos mesa omogoča, da zunanjost začinite, ne da bi obrok spremenili v slano mešanico. Dobili boste globoko zapečeno, aromatično skorjo, ki se prepusti sočni, rahli notranjosti, ki se kar topi v ustih.

V nadaljevanju preberite nasvete, kako argentinski steak pripraviti kot profesionalec.

#1 Steak solite vnaprej

Dober steak ne potrebuje posebnih začimb, saj je že samo meso nadvse okusno. Ker mesa od znotraj ne moremo soliti, je zato ključno, da s soljo ne varčujete.

Sol nanesite po celotni površini mesa vnaprej, da bo ta lahko prodrla bolj globoko v meso in izvlekla vlago. V kolikor zrezek stoji več kot pol ure, se bo sčasoma slanica ponovno absorbirala in ustvarila nadvse okusen zrezek.

#2 Steak segrejte na sobno temperaturo

Steak vzemite iz hladilnika od 20 do 30 minut pred peko, da se segreje na sobno temperaturo. To spodbuja enakomerno pečenje mesa. Če za to niste imeli časa, poskrbite, da steak osušite s papirnatimi brisačkami, preden ga položite na žar.

#3 Pecite na vročem ognju

Pri peki steaka žar nastavite na visoko temperaturo. Na vročini se bo hitro ustvarila skorja, ki bo preprečila iztekanje sokov. Če je zrezek debel štiri centimetre, ga na vsaki strani pečemo štiri minute; za vsak centimeter torej eno minuto. Tak zrezek bo srednje pečen, s hrustljavo skorjo, sočnega okusa in rahle strukture. Zrezek med peko ne prebadajte z vilicami oz. ga ne režite z nožem, saj boste tako iz mesa izločili dragocene sokove, ki pripomorejo k sočnosti in okusnosti steaka. Dotikajte se ga le toliko, kolikor je potrebno, da ga obrnete.

Nasvet za peko: Če želite značilne vzorce na Argentinu, uporabite rešetko za vzorce, kajti vzorci rešetk okrepijo okus, steak pa je tudi na videz bolj vabljiv.

#4. Uporabite termometer za meso

Če uporabljate termometer za meso, lahko vsak ustvari popolnoma kuhan zrezek. Za manj pečeno meso naj bo temperatura od 52 do 54 stopinj Celzija, za srednje pečeno pa od 54 do 58 stopinj Celzija. Pri tem imejte v mislih, da se bo temperatura steaka še rahlo dvignila, medtem ko bo ta miroval.

#5 Steak naj počiva nekaj minut, preden ga postrežete

Kot pri vseh velikih kosih mesa, je tudi pri steaku priporočljivo, da počiva na deski za rezanje toliko časa, kolikor časa ste ga pekli, da se sokovi lepo povežejo in razporedijo po zrezku.

Preverite videorecept za argentinski steak z omako čimičuri: