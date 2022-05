Picanha – slastna brazilska pojedina kar pri vas doma

Zrezek Picanha se je ponavadi dobilo le pri boljših mesarjih – in še to le po naročilu. A potrošniki so vse bolj zahtevni. Želijo si kakovostnih obrokov in čim manj opravkov. Zato v ponudbi Celjskih mesnin za žar Z'dežele najdemo najboljše vrste izbranega mesa, med njimi tudi Picanho.

V primerjavi z drugimi mesnimi specialitetami za žar Picanha ne velja za drago meso, a je med gurmani vseeno izjemno priljubljena, saj gre za govedino bogatega okusa. Morda je prav to razlog, da se uvršča med najbolj priljubljene zrezke za peko na žaru.

Podarjamo kovček za žar

Posebnost Picanhe je peka na nabodalu

Tradicionalno se Picanha peče na dolgih nabodalih, a pri domači pripravi jo je bolj praktično narezati na manjše porcije za manjša nabodala, ki bodo ustrezala dolžini domačega žara.

Foto: Shutterstock

Sestavine:

zrezek Picanha Z'dežele

1,5 čajne žličke soli

sveže mlet poper

malo olja

Priprava:

Zrezek Pinacha Z'dežele vzemite iz hladilnika eno uro pred peko oziroma toliko, da se bo lahko ogrel na sobno temperaturo. Odvisno je namreč od velikosti mesa. Pripravite potrebne sestavine. Meso položite na ploščo in ga obrnite tako, da bo maščobna kapica gledala navzgor. Nato maščobo narežite po dolgem in počez, tako da bo nastala kvadratna mreža. Žličko soli enakomerno vtrite po maščobi. Dodajte še sveže mleti poper in ga prav tako dobro vtrite. Če želite meso peči na nabodalu in imate pred seboj večji kos mesa, ga narežite na manjše zrezke. Picanha Z'dežele je že pakirana v obliki tanjših, 300-gramskih zrezkov. Foto: Shutterstock Uporabite debelejše kovinsko nabodalo, zrezke pa nabodite tako, da jih zvijete v obliko lunice. Pri tem naj maščobna kapica gleda navzven. Na eno nabodalo lahko nataknete tudi do tri zrezke, odvisno od dolžine nabodala in velikosti zrezkov. S preostalo soljo nasolite tudi stranice zrezkov. Segrejte žar. Naoljite ga s čopičem ali oljnato brisačko. Ko se celoten žar ogreje, oglje premaknite le na eno polovico, medtem ko nabodalo s Picanho položite na tisto mesto na rešetko, kjer ne bo izpostavljen neposredni peki, torej tam, kje spodaj ne bo več oglja. Zrezke pecite s spuščenim pokrovom žara od 20 do 25 minut, pri čemer jih obrnite vsakih od pet do sedem minut, da bo peka kar najbolj enakomerna. Za boljši rezultat uporabite vbodni termometer. Ko vam bo ta pokazal, da je središčna temperatura dosegla 54–56 stopinj Celzija, bo meso pečeno ravno prav. Ko meso odstavite z žara, ga pustite počivati pet minut. Tako se bo meso ohladilo postopno, s čimer se bodo mišična vlakna sprostila, meso pa bo mehkejše in polnejšega okusa. Nato ga odstranite z nabodala in narežite na tanjše kose.

Namesto soli in popra lahko uporabite tudi vam najljubšo že pripravljeno omako za peko mesa na žaru.

Foto: Shutterstock

Ali se pri Picanhi poje tudi maščobna kapica?

Maščobna kapica zrezkom Picanha Z'dežele med peko doda bogatejši okus. Tako je priporočljivo, da skupaj s pečenim mesom pojete tudi pečeno maščobno kapico. Okus bo tako polnejši. Če pa vam maščoba ni preveč pogodu oziroma pazite na količino zaužite maščobe, si jo seveda lahko tudi odrežete stran in pojeste zgolj suh del zrezka, katerega okus vas vseeno ne bo razočaral.

Postrezite z omako chimichuri

Omaka chimicuri bo na vaših gostih zagotovo pustila največji vtis, če jo boste pripravili sami. Svež origano, peteršilj in koriander se odlično podajo z rdečim vinskim kisom, s katerim tvorijo pekočo začimbno mešanico, ki pečenim zrezkom doda piko na i, lahko pa jo uporabimo tudi za marinado.

Foto: Shutterstock

Sestavine:

1 na drobno sesekljana šalotka

1 na drobno sesekljan čili

3–4 stroki česna

½ skodelice rdečega vinskega kisa

1 čajna žlička soli

½ skodelice na drobno nasekljanega koriandra

¼ skodelice na drobno nasekljanih lističev peteršilja

2 čajni žlici na drobno nasekljanega origana

¾ skodelice deviškega olivnega olja

Priprava:

V skledi zmešajte na drobno sesekljano šalotko, čili, česen, kis in sol. Mešanico pustite stati deset minut. Nato vmešajte koriander, peteršilj in origano. Z vilicami mešajte sestavine in postopoma dolivajte še olje. Tako dobljena količina omake chimichuri bo zadostovala tako za marinado kot tudi za omako, ki jo lahko polijete po pečenem mesu. Odlično se bo podala tudi pečeni Picanhi Z'dežele.