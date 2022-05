Kakšne čevapčiče izbirajo najboljši žar mojstri?

Čevapčiči so ena tistih jedi za žar, ki veljajo za zanesljivo uspešnico. Večina ljudi si jih bo z veseljem naložila na svoj krožnik na vsakem pikniku. A tudi pri pečenju čevapčičev obstajajo skrivnosti, ki jih poznajo le vrhunski žar mojstri. Z njimi bodo vaši čevapčiči še bolj sočni, očesu privlačni in okusnejši. Preverite katere so ključne razlike pri najbolj priljubljenih vrstah čevapčičev, da boste naslednjič lažje izbrali vam najljubšo.

Podarjamo kovček za žar

Sodelujte v nagradni anketi in se potegujte za vrhunsko nagrado. Podarili bomo tri kovčke s pripomočki za žar.

Žar mojstri izbirajo čevapčiče s tradicijo

Zakaj ne bi bila tudi vaša pojedina tako okusna kot tista, ki jo pripravljajo mojstri žara? Tudi vi lahko posežete po mesnih izdelkih za žar vrhunske kakovosti in okusa. Klasični čevapčiči z´dežele so prava izbira za vse vrste piknikov in pojedin. Čevapčiči so klasična jed z žara, pripravljena z mešanico kakovostnega svinjskega in govejega mesa, ki jih po tradiciji ponudimo s kajmakom v lepinji.

Izdelki z´dežele so ponosni dobitniki zlate medalje Celjske mesnine so podjetje s tradicijo in bogatimi izkušnjami. Njihov najpomembnejši cilj je ponuditi pestro izbiro okusnih izdelkov, visoke kakovosti in domačega pristnega okusa. Dolgoletne izkušnje in naložba v znanje jih danes uvrščajo na sam vrh proizvajalcev mesa in mesnih izdelkov. V svoji ponudbi imajo goveje pakirano meso, svinjsko pakirano meso, trajne izdelke, poltrajne barjene izdelke, izdelke za žar in 100-odstotno goveje izdelke. Lani je na 42. mednarodnem ocenjevanju mesa in mesnih izdelkov kar pet izdelkov Z´dežele prejelo zlato medaljo za kakovost, med njimi tudi Čevapčiči z´dežele. Kakovost izdelkov spremljajo in potrjujejo s standardi HACCP in IFS.

Bolj specifičen okus zagotavljajo leskovački čevapčiči z´dežele. Kombinaciji svinjskega in govejega mesa je dodana mešanica začimb, v kateri prevladuje okus čebule, ki vsakemu grižljaju prinaša svežino. Namesto lepinj lahko čevapčiče postrežete tudi z doma narejenim in na žaru popečenim kruhom. Leskovačkim čevapčičem se odlično poda mlada čebula in druga surova ali popečena sezonska zelenjava ter klasične priloge, kot je ajvar.

Kakovostna mleta govedina je glavna in edina mesna sestavina sarajevskih čevapčičev. Ob pravi meri začimb bodo ti čevapčiči pravi žar šampioni, s katerimi se boste izkazali kot najboljši žar mojster. Z drugačnostjo in edinstvenostjo pa bo vas in vaše goste očarala gurmanska pojedina z gurmanskimi čevapčiči. V njih se združijo izbrana mešanica svinjskega, govejega in prekajenega mesa, ki jih obogati še okus sira.

Triki za peko sočnih čevapčičev

Pri peki čevapčičev moramo biti pozorni, da žar ni prevroč, kajti to bo povzročilo, da bodo čevapčiči zunaj zažgani, znotraj pa surovi. Zato žar vedno zakurimo do zmerne temperature.

Čevapčiče vzamemo iz hladilnika že 30 minut pred načrtovano peko. Rešetke ali ploščo žara rahlo naoljimo in nanje položimo čevapčiče. Nekaj minut jih ne premikamo, da rešetke na čevapčičih ustvarijo lep vzorec.

Nato začnemo z mešanjem in obračanjem, ki zagotavljata popolno pečeno in sočno meso. Pečemo jih počasi, osem do deset minut. Med peko jih ne zalivamo, ampak jih le nekajkrat obrnemo. Pravilno pečen čevapčič je v prerezu sive oziroma rožnato rjave barve, odvisno od vrste čevapčiča oziroma njegove sestave. Ko čevapčiče spečemo, jih za nekaj minut odstavimo v pokrito posodo in postrežemo še tople.

Leskovački čevapčiči z´dežele

Sestavine:

leskovački čevapčiči z´dežele,

lepinja,

kajmak,

sveža čebula in

druga sveža zelenjava po okusu.

Priprava:

Žar zakurimo do zmerne temperature, sicer se lahko hitro zgodi, da so zunaj čevapčiči izsušeni, medtem ko so znotraj še vedno premalo pečeni. Uporaben trik, s katerim lahko preverimo primernost temperature žara je, da tri centimetre nad površino, na kateri bomo pekli, pridržimo odprto dlan. Če zdržimo šest sekund, ne da bi morali roko umakniti, potem je temperatura ravno pravšnja. Temperaturo žara na ogle sicer uravnavamo tako, da da rešetke po potrebi spuščamo k žerjavici.

Rešetke (ali ploščo) žara rahlo naoljimo in nanje položimo čevapčiče. Nekaj minut jih ne premikamo, nato pa jih začnemo nežno kotaliti po žaru, da se z vseh strani enakomerno rjavo zapečejo in obdržijo sočnost. Pečemo jih počasi, osem do deset minut.

Ali so čevapčiči pečeni, preverimo tako, da čevapčič prepolovimo. Pravilno pečen čevapčič je v prerezu sive barve, ko ga rahlo stisnemo, pa se iz njega sočno pocedi. Čevapčiče ponudimo še tople, in sicer s popečeno lepinjo, kajmakom ali ajvarjem in svežo zelenjavo. Odlično se zraven poda tudi šopska solata.

Preberite tudi: