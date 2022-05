Argentinski steak na žaru, ki vam ga bodo vsi zavidali

Kot prvo pravilo pri izbiri mesa za peko na žaru izpostavimo dejstvo, da moramo izbrati dobro uležane kose mesa, ki jih imajo na voljo vse dobro založene mesnice. Celjske mesnine se lahko pohvalijo z odlično izbiro izdelkov za peko na žaru.

Argentinski steak Z'dežele je nepogrešljiv del gurmanskih užitkov na vsakem pikniku, lahko pa si ga pripravimo kadarkoli, saj nas bosta očarala izjemen okus in njegova sočnost.

Kakšna je prava temperatura sočno pečenega zrezka?

Pravi žar mojstri poudarjajo, da moramo vse steake, ki so tanjši od štirih centimetrov, peči na direktnem ognju, in sicer do središčne temperature od 52 do 54 stopinj Celzija.

Večje in debelejše steake pa najlažje pečemo z metodo reverse sear oziroma z obratnim pečenjem. To pa pomeni, da steak najprej indirektno temperiramo do središčne temperature do 45 do 48 stopinj Celzija, nato pa ga prestavimo direktno na ogenj, kjer ga popečemo.

S tem dosežemo karamelizacijo sladkorjev v beljakovinah. Na direktnem ognju ga pečemo od dve do tri minute na stran oziroma do središčne temperature od 52 do 54 stopinj Celzija za srednje pečeno stopnjo (medium-rare). Ta pravila veljajo ne glede na to, ali imamo polkilogramske ali večje steake in ali so mokro ali suho zorjeni. Način je vedno enak, le da bo čas peke drugačen glede na debelino mesa.

Kako peči meso?

Dva glavna načina termične obdelave mesa sta direktna in indirektna peka. Direktno na žaru pomeni, da pečemo neposredno nad virom toplote. Gre za enako vrsto peke kot pri peki na štedilniku. Na direkten način pečemo vse manjše kose – čevapčiče, burger polpete, ražnjiče in tanjše steake.

Indirektna peka pa pomeni, da pečemo stran od vira toplote, in je podobna peki v pečici. Na indirekten način pečemo vse večje kose mesa – nedeljske pečenke, rebra, krače, ali večje steake.

Na indirekten način pri nizki temperaturi pečemo predvsem trše mišice, ki vsebujejo več kolagena. Z nizko temperaturo in dolgo peko kolagen, ki se takrat tudi veže z vodo, zmehčamo in tako dobimo tisti pravi okus in sočnost počasi pečenih kosov mesa.

Zlata pravila peke argentinskega steaka Argentinski steak vzamemo iz hladilnika pol ure pred peko, da se ogreje na sobno temperaturo. To je pomembno zato, da bo meso sočno in hkrati lepo zapečeno. Ker je argentinski steak Z'dežele že deloma začinjen, ne potrebujemo dodatne marinade. Tudi meso je že tako okusno, da bi dodatne začimbe samo prikrile vrhunski okus steaka. Žar nastavimo na visoko, neposredno vročino. Če je steak debel tri centimetre, ga moramo peči tri minute na vsaki strani, torej eno minuto za vsak centimeter debeline – tako bomo dobili srednje zapečen steak. Temperaturo mesa lahko preverimo s termometrom za meso, nikoli mesa ne prerežemo med peko, saj tako meso izgubi sokove. Za manj pečeno meso mora biti temperatura od 52 do 54 stopinj Celzija, za srednje pečeno pa od 54 do 58 stopinj Celzija. Ko je meso pečeno, ga vzamemo z žara in ga na deski za rezanje pustimo počivati tako dolgo, kot smo ga pekli. To je nujno, da se sokovi v steaku lepo umirijo in razporedijo po zrezku.

Pomemben je tudi videz steaka

Če želimo ustvariti značilne vzorce na argentinskem zrezku, lahko uporabimo rešetko za vzorce, kajti vzorci rešetk okrepijo okus, takšen steak pa je tudi na videz bolj vabljiv.

Argentinski steak Z´dežele z omako čimičuri

Omaka čimičuri (chimichurri) je tradicionalna, rahlo pikantna omaka, značilna za Argentino, Urugvaj in Kolumbijo, ki odlično spremlja jedi z žara.

Sestavine:

sončnično olje

Sestavine za omako čimičuri (za 5 oseb):

1 manjša rdeča čebula

100 g peteršilja

1 strok česna

1 rdeč feferon

2 žlički rjavega sladkorja

2 žlički soli

2 žlici jabolčnega kisa

0,5 dl oljčnega olja

Priprava:

Steak vzamemo iz hladilnika pol ure pred peko, da se ogreje na sobno temperaturo. Medtem zakurimo žar in razgrejemo rešetke. Premažemo jih z oljem in nanje položimo steak. Po približno 4 minutah ga obrnemo (če želimo na steaku karirast vzorec, ga za nekaj trenutkov zasukamo za 90 stopinj in šele nato obrnemo na drugo stran).

Po dveh minutah z vbodnim termometrom preverimo središčno temperaturo mesa. Ko meso doseže želeno središčno temperaturo, steak prestavimo na krožnik, kjer naj počiva vsaj 5 minut. Med počivanjem se središčna temperatura še nekoliko zviša, mesni sokovi pa umirijo, zato je steak sočnejši.

Omaka: Omako čimičuri pripravimo tako, da vse sestavine sesekljamo in zmešamo. Za bolj grobo omako jih sesekljamo z nožem, za kremno omako pa vse skupaj zmeljemo v multipraktiku.

Ker je steak Argentino že prijetno začinjen, ga ni treba soliti. Če želimo, pa ga lahko vseeno posolimo s ščepcem solnega cveta. Steak ponudimo z omako čimičuri, s pečeno zelenjavo po izbiri in svežo solato.