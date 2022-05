Slastna poletna specialiteta na žaru: T-bone steak

Kako pripraviti slasten zrezek, je zelo odvisno od posameznega kosa mesa, ki ga izberete. Vsekakor ne boste nikoli zgrešili z izbiro T-bone zrezka, saj ponuja dve mesni doživetji hkrati. T-bone je namreč zrezek mlade govedi, ki je odrezan iz hrbta in ledij tako, da ima kost obliko črke T, od tu tudi njegovo ime. Na eni strani kosti je ramsteak, na drugi strani kosti pa pljučna pečenka. Za ljubitelje mesa je torej prava poslastica. Da boste lahko uživali v popolni mesni izkušnji, morate poznati samo še trike za pripravo, ki so skrivnost pravih kuharskih mojstrov.

V čem je skrivnost izjemnega okusa T-bone zrezka?

T-bone združuje ramsteak in pljučno pečenko. S takšno izbiro menija si torej zagotovite kar dve priljubljeni mesni jedi v eni. Izdelek je suho zorjen in mora imeti vsaj tri do štiri centimetre debeline. Priporočena okvirna teža posameznega kosa je 700 gramov. Točno tako je pripravljen T-bone steak Z'dežele iz Celjskih mesnin, po katerem posegajo tudi izkušeni mojstri žara.

Če želite T-bone zrezku omogočiti, da bo s svojo okusnostjo prepričal vaše goste, ga morate pravilno pripraviti. Ni nepomembno, kako ga hranite, hladilnik zato nastavite na največ 4 °C. Spečete ga lahko v ponvi, pečici ali na žaru, toplotno obdelan mora biti vsaj na 85 °C. Najboljši je, če se speče na hitro, na vročem žaru, po pečenju pa ga pustite počivati vsaj pet minut.

Podarjamo kovček za žar

Sočen in slasten T-bone z žara

Za pripravo T-bone zrezka na žaru lahko uporabite kakršnokoli vrsto žara, a je najbolj priporočljiva izbira žar na oglje. Ta bo vsaki jedi dodal nepozaben čar. Že postopek peke obudi občutke domačnosti, medtem ko vonj oglja, ki se meša z vonjem jedi, vzbudi apetit vseh prisotnih. Skrivnosti do uspeha se navadno skrivajo v podrobnostih, tako je tudi pri pripravi sočnega in lepo zapečenega T-bona zrezka.

Pripomočki, ki jih potrebujemo za peko na žaru:

žar,

aluminijasta folija in

aluminijasta folija in vbodni termometer.

Sestavine:

T-bone Z’dežele

Priprava:

T-bone Z'dežele vzemite iz hladilnika 30 minut pred peko, da se ogreje na sobno temperaturo. Skrivnost peke na žaru je prava kombinacija posredne in neposredne peke nad ognjem. Zato oglje postavite le na eno stran kurišča. Drugi del, v katerem ni oglja, prekrijete z velikim kosom aluminijaste folije, ki bo oddajala dodatno toploto, poleg tega pa bomo žar po peki lažje očistili. Na kurišče postavimo rešetke, žar pokrijemo in počakamo, da se segreje na 180 °C.

T-bone zrezek najprej postavite na rešetke nad folijo, torej na mesto za posredno peko. Za bolj enakomerno peko in večjo sočnost ga prvih 20 minut pecite s spuščenim pokrovom žara. Po 20 minutah z vbodnim termometrom preverite notranjo temperaturo mesa. Ko vam termometer pokaže središčno temperaturo med 45 in 48 °C, je čas za drugi korak.

Zrezek z območja indirektne peke postavite na del rešetke, ki je neposredno nad žerjavico. Pecite ga še dve do tri minute, nato ga obrnite in pecite dve do tri minute še na drugi strani. Z vbodnim termometrom nato ponovno preverite središčno temperaturo mesa. Če želite manj pečeno meso, potem mora biti središčna temperatura med 52 °C in 54 °C, za srednje pečeno meso ("medium") pa med 54 °C in 58 °C.

Ko meso doseže želeno središčno temperaturo, zrezek prestavite na krožnik, kjer naj počiva vsaj pet minut. Med počivanjem se središčna temperatura še nekoliko zviša, mesni sokovi pa umirijo, zato je steak sočnejši.

Pečen steak položite na desko in z obeh strani odrežite meso s kosti, nato pa oba kosa narežite na rezine. Kost postavite na leseno desko in rezine zložite ob kosti tako, da prikažete tipično obliko steaka T-bone. Solite s solnim cvetom in ponudite skupaj s pečeno zelenjavo. Odlično se zraven podajo pečen paradižnik in tudi šparglji, ki se nabirajo prav te dni.