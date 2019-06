Kako pripraviti nepozaben piknik

Najprej moramo seveda vedeti, koga bomo povabili, kakšne vrste jedi imajo najraje in koliko je med njimi otrok. Ko poznamo približno število gostov, je čas, da preračunamo, koliko določene hrane bomo potrebovali.

Piknik se začne že nekaj dni pred dogodkom

Nakupovanje hrane in pijače za piknik je lahko zelo zamudno, če želimo vse priskrbeti tik pred dogodkom v enem dnevu. To opravilo si lahko močno olajšamo, če začnemo priprave nekaj dni prej. Tako bomo na dan piknika povsem mirni in bomo lahko uživali v druženju in dobri hrani.

Dva dneva prej:

Nakupimo osnovne sestavine in priloge, kot so ajvar, majoneza, gorčica in podobno, začimbe ter prigrizke.

Pripravimo pribor in pripomočke za prijemanje ter serviranje hrane, papirnate brisače, aluminijasto folijo, posode za shranjevanje jedi in hladilne torbe za varno shranjevanje mesa, če na prostoru za piknik ne bomo imeli na voljo hladilnika. Hladilna torba je obvezna tudi v primeru, če je naša lokacija za piknik oddaljena uro vožnje. Tako zagotovimo tako imenovano hladno verigo, da mesto ostane neoporečno.

Pripravimo si tudi dva kompleta pripomočkov in rezalnih desk – en komplet za surova živila, drugi komplet za gotova živila.

Ne pozabimo na vreče za smeti, sredstva za odganjanje mrčesa, družabne igre in športne pripomočke.

Koliko mesa?

Za eno odraslo osebo je priporočljiva količina mesa od 300 do 500 gramov, kar je odvisno od tega, kako dolgo bo piknik potekal in ali bomo postregli meso s kostmi (perutničke, bedra, zarebrnice). Drug dejavnik je trajanje piknika. Če gre za celodnevni dogodek, ki vključuje tudi veliko športnih iger, se količina hrane seveda temu ustrezno poveča. Dober jedec lahko poje tudi slab kilogram dobrega mesa.

Poleg mesa obvezno postrezimo dovolj zelenjave, in sicer približno pol kilograma na osebo, ki jo lahko enostavno popečemo na žaru ali pa jo postrežemo kot solate.

En dan prej:

Kupimo meso, in sicer lahko perutnino kupimo nazadnje. Večje kose mesa mariniramo en dan pred piknikom, piščanca in svinjino pa 12 ur prej, ribe pa eno uro pred peko. Pripravimo polivke za solate. Specimo biskvitno testo za torto oziroma nekaj vrst drobnega peciva.

Marinada: olivno olje, kis ali limonov sok ali vino, česen ali čebula ali šalotka, začimbe, ščepec sladkorja, lahko tudi naribana lupina citrusov.

Za kilogram mesa potrebujemo približno pol litra marinade.

Nekaj ur pred piknikom:

Meso vzamemo iz hladilnika, saj ga moramo pred peko ogreti na sobno temperaturo.

Žar dobro ogrejemo že nekaj časa pred peko.

Pred peko na žaru nasolimo rdeče meso in svinjino, piščanca moramo nasoliti šele 15 minut pred peko.

Narežemo zelenjavo in sadje. Pripravimo testeninske in riževe solate, kuskus in kašo, ki jo lahko vmešamo v solate, kruh, namaze, sire in oreščke ter suho sadje.

Zaščita pred okužbami na piknikih Na pikniku moramo dosledno upoštevati pravila varne priprave in shranjevanja hrane, da nam bo dogodek ostal le v lepem spominu. Upoštevajmo vsa higienska pravila, še posebej higieno rok in pribora, s katerim pripravljamo meso. Glavno vodilo, ki nam bo pomagalo, da bomo vedno na varni strani, je povsem preprosto: tople jedi moramo pojesti tople, hladne pa hladne. Ostanke pa čim prej shranimo na hladno. Potencialno nevarna živila, ki so bila na toplem (med 5 °C in 63 °C) več kot dve uri, moramo zavreči. Poleg tega pod nobenim pogojem pečeno in surovo meso ne smeta biti na istem krožniku.

Kako peči meso?

Svojim gostom želimo na pikniku ponuditi vrhunsko kulinarično izkušnjo s hrustljavimi in sočnimi kosi mesa, zato moramo poznati nekaj osnovnih pravil peke na žaru, predvsem moramo poznati zahteve za peko posameznih vrst mesa.

Perutninsko meso in svinjina morata biti dobro zapečena, govedina pa je lahko rožnata. Pri tem nam je lahko v veliko pomoč termometer za meso.

Središčna temperatura pečenega mesa: cela perutnina več kot 82 °C, piščančje prsi več kot 76,5 °C, manjši kosi perutnine več kot 74 °C, svinjsko meso več kot 68 °C, hamburger več kot 68 °C.

Naenkrat pečemo približno enako debele kose mesa, pečeno meso mora počakati na toplem.