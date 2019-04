Lokalna hrana je vedno bolj cenjena in iskana. Doma pridelana in predelana hrana je kakovostna, varna, okolju prijazna in zato tudi najboljša izbira.

Čeprav se zavedamo pomena uživanja kakovostne hrane z domačim poreklom, pa nas na prodajnih policah prevečkrat premami nizka cena izdelkov.

Med številnimi izdelki je na voljo tudi meso po nizkih cenah, vendar cena ne more odtehtati tveganj, ki jih lahko prinaša meso iz držav z manj doslednim nadzorom ter nižjimi standardi v prireji in predelavi. Skrajni čas je, da se začnemo obnašati odgovorno in namenimo več pozornosti kakovosti hrane, ki jo uživamo.

Stopnja samooskrbe z mesom v Sloveniji Proizvodnja in poraba perutninskega mesa v Sloveniji sta stabilni, delež samooskrbe je nad povprečjem EU in se giblje med 110 in 115 odstotki. Tudi pri govejem mesu je samooskrbni delež visok in nad povprečjem EU, proizvodnja in poraba pa uravnoteženi. Le v slovenski prašičereji je samooskrbni delež (pre)nizek, giblje se pod 40 odstotki, saj je domači trg odvisen od razmer na mednarodnih trgih s prašičjim mesom in žiti.

Odgovorna izbira hrane

Meso slovenskih proizvajalcev nedvomno odlikujejo varnost, kakovost in svežina, z zagotavljanjem sledljivosti mesa od izvora do prodajne police pa potrošnik ve, kaj je za svoj denar dobil.

Zavedati se moramo, da je lokalna samooskrbna veriga najbolj zanesljiv model oskrbe z varno in kakovostno hrano. Zdravje je naša odgovornost, oznaka Izbrana kakovost – Slovenija pa najvišji kakovostni standard hrane v Sloveniji.

Pri nas so se nekateri pridelovalci in predelovalci živilskih sektorjev vključili v nacionalno shemo kakovosti Izbrana kakovost. S tem so se zavezali k zagotavljanju nadstandardnih pogojev v pridelavi in predelavi, postopkom certificiranja in izrednemu nadzoru. Ti proizvajalci so pridobili certifikat za izbrano kakovost.

Shema je namenjena spodbujanju potrošnika k nakupu mesa slovenskih pridelovalcev in predelovalcev. Tako bomo lažje uresničili njen dolgoročni cilj – razvoj slovenske živinoreje in podeželja, zagotavljanje samooskrbe z mesom in krepitev položaja domače mesnopredelovalne industrije.

Več kot le prazna obljuba

Znak Izbrana kakovost tako ni le prazna obljuba, ampak gre za trdno zavezo, za katero stojijo nadstandardni pogoji pridelave in predelave ter redni in izredni nadzori. Vzpostavitev nacionalne sheme Izbrana kakovost je izjemen dosežek v prepoznavnosti slovenske kakovosti, s pričakovanimi dolgoročnimi učinki v slovenskem prostoru.

Znak Izbrana kakovost – Slovenija lahko uporabljajo rejci in proizvajalci mesa, ki so pridobili certifikat. To pomeni, da so v postopku certificiranja dokazali skladnost proizvodnje z zahtevami sheme. Posebne lastnosti za pridelavo in predelavo govejega, prašičjega in perutninskega mesa temeljijo na objektivnih in merljivih kriterijih, ki se nanašajo na način krme, zdravstveno varstvo živali, kratke transportne poti, zagotavljanje sledljivosti ter način označevanja in pogoje trženja.

Znak Izbrana kakovost – Slovenija je trdna zaveza dobaviteljev do kupcev, za katero stojijo nadstandardni pogoji pridelave in predelave ter redni in izredni nadzori. Znak ne dopušča dvomov o poreklu mesa, zagotavlja sledljivost mesa od rejca do potrošnika in visoko stopnjo nadzora nad varnostjo in kakovostjo.

Upoštevanje posebnih lastnosti določene hrane

Hrana, ki je vključena v shemo kakovosti, kupcem zagotavlja nakup s posebnimi lastnostmi, ki je bila pridelana in predelana v Sloveniji.

Posebne lastnosti za pridelavo in predelavo govejega, prašičjega in perutninskega mesa temeljijo na objektivnih in merljivih kriterijih, ki se nanašajo na:

način krme,

zdravstveno varstvo živali,

kratke transportne poti,

zagotavljanje sledljivosti ter

način označevanja in pogoje trženja.

V trgovinah tako že dobri dve leti lahko kupujemo perutninsko in goveje meso, označeno z znakom Izbrana kakovost – Slovenija, v drugi polovici letošnjega leta pa bo na prodajnih mestih mogoče dobiti tudi svinjsko meso s to oznako.

Poleg uradnega nadzora tudi dvostopenjska kontrola

Z vidika zaupanja potrošnikov v proizvode z znakom Izbrana kakovost - Slovenija je zagotovljen stalni nadzor nad skladnostjo pridelave in predelave.

Zato se pri vseh certificiranih rejcih in proizvajalcih mesa izvaja uradni nadzor. To vključuje vsakoletni nadzor s strani notranjih presojevalcev.

Poleg tega pa se pri njih izvaja tudi dvostopenjski izredni nadzor. Gre za nadzor neodvisne zunanje kontrole, ki jo v obratih certificiranih pridelovalcev in predelovalcev izvajajo neodvisne pooblaščene organizacije za nadzor kakovosti (certifikacijski organi).

Neodvisne zunanje organizacije izvajajo nadzor tudi nad trgovskimi podjetji, ki so certificirana za trženje mesa Izbrana kakovost – Slovenija.

