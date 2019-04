Ali se zavedamo pomena lokalno pridelane hrane?

Pri izboru posameznih živil pa se nam bo, če izbiramo sestavine iz lokalnega okolja, odločitev obrestovala. Lokalna hrana ima namreč pred uvoženo številne prednosti, med katerimi prednjačijo kakovost, svežina, varnost in zagotovljena sledljivost živil.

Zlasti pri občutljivih živilih, kamor spada tudi meso, se je na prodajnem mestu smiselno pozanimati o poreklu mesa. Prvi kriterij pri izbiri varne in kakovostne hrane je, da je ta proizvedena čim bližje krožniku, vsekakor pa v lokalnem okolju. Da bi potrošnikom olajšali nakupno odločitev, je bila ustanovljena nacionalna shema Izbrana kakovost, ki je plod dolgoletnega sodelovanja med državo, pridelovalci in živilskopredelovalno industrijo z namenom zagotavljati varno, zdravo in kakovostno lokalno hrano. Hrana, ki je vključena v shemo kakovosti, kupcem zagotavlja nakup hrane s posebnimi lastnostmi, ki je bila pridelana in predelana v Sloveniji.

Vse meso, vključeno v shemo Izbrana kakovost, je na prodajnih mestih označeno z znakom Izbrana kakovost – Slovenija. Slovenski potrošniki imamo torej možnost izbrati kakovostno in varno lokalno meso, če na postrežnih mestih in v prodajnih vitrinah sledimo znaku Izbrana kakovost – Slovenija.

Znak Izbrana kakovost – Slovenija lahko uporabljajo rejci in proizvajalci mesa, ki so pridobili certifikat Izbrana kakovost. To pomeni, da so v postopku certificiranja dokazali skladnost proizvodnje z zahtevami sheme. Posebne lastnosti za pridelavo in predelavo govejega, prašičjega in perutninskega mesa temeljijo na objektivnih in merljivih kriterijih, ki se nanašajo na način krme, zdravstveno varstvo živali, kratke transportne poti, zagotavljanje sledljivosti ter način označevanja in pogoje trženja.

Znak Izbrana kakovost – Slovenija je trdna zaveza dobaviteljev do kupcev, za katero stojijo nadstandardni pogoji pridelave in predelave ter redni in izredni nadzori. Znak ne dopušča dvomov o poreklu mesa, zagotavlja sledljivost mesa od rejca do potrošnika in visoko stopnjo nadzora nad varnostjo in kakovostjo.