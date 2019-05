V kateri hrani najbolj uživa znana voditeljica?

Povprečen dan voditeljice Ajde Mlakar je izjemno pester. Aktivna je od jutra do večera, saj dopoldne dela na radiu, popoldne pa na televiziji. Zato ji mora hrana, ki jo zaužije, dati dovolj energije, da zdrži čez dan, po drugi strani pa mora biti hrana raznolika in uravnotežena. Obožuje domačo hrano, ki si jo najlaže privošči zvečer.

Opaža tudi, da se z leti vedno bolj zaveda, da mora biti hrana kakovostna, sezonska in lokalnega izvora. Po eni strani ima srečo, saj njeni starši pridelajo večino zelenjave. Ko pa se odpravi v trgovino, poskuša najti hrano, ki zadostuje zahtevam po kakovosti.

Kako pomembna je za vas kakovostna hrana?

Večinoma se potrudim, da uživam v kakovostni hrani, čeprav so moji dnevi tako natrpani, da na žalost ne morem vedno upoštevati vseh priporočil glede zdrave prehrane. Poznam teorijo, v praksi pa je to na žalost malce drugače.

Zaradi narave mojega dela – dopoldne namreč delam na radiu, popoldne na televiziji – si šele zvečer lahko pripravim normalen obrok. Tako čez dan pojem kakšno sadje ali kaj drugega bolj "hitrega", zvečer pa si privoščim kaj bolj hranljivega.

Kako skrbite za uravnoteženo prehrano?

Moj jedilnik je sestavljen iz čisto vseh jedil. Seveda kakšne stvari ne maram preveč, ampak načeloma nisem izbirčna in v svoj jedilnik vključujem ribe, belo in rdeče meso, zelenjavo in veliko sadja.

Pri izbiri hrane upoštevam, da je čim bolj sezonska in lokalna. Moji starši imajo samooskrbno gospodinjstvo, kar pomeni, da smo vsaj poleti popolnoma preskrbljeni z domačimi vrtninami in sadjem. Dvakrat na leto doma gojijo tudi piščance, sicer samo za lastno rabo. Tako da sem glede tega res zelo privilegirana.

To sicer ne pomeni, da jem samo doma pridelano hrano. Sploh v pomanjkanju časa na hitro nekaj kupim in potem pripravim.

Koliko svojega časa namenjate kuhanju in pripravi hrane?

Rada kuham in bi temu rada namenila več časa. Če že kuham, potem na večerjo rada povabim prijatelje, ker je uživanje v hrani zame obred, druženje. Ne morem si predstavljati, da bi si nekaj skuhala in potem sama pojedla.

Katera je vaša najljubša jed?

Ne morem brez špargljev. Trenutno jih je na srečo res v izobilju. To bi lahko jedla vsak dan. Zadnje čase sem pa navdušena tudi nad avokadom. Prileže se samostojno ali kot gvakamole. Jeseni pa še posebej uživam, ker sem obsedena z gobami in tartufi. Takrat se odpravim v Istro, kjer se do sitega najem raznih dobrot s tartufi. Obožujem biftek s tartufi.

Je še kakšna mesna jed, ki se je nikoli ne naveličate?

Piščanec na sto in en način, med ribami pa prisegam na tunov steak. Obožujem stare slovenske recepte, ki sem se jih naučila od mame in babice. Na raznih prireditvah, kjer delam kot voditeljica, pa imam priložnost uživati v mesu na žaru.

Ali poznate shemo Izbrana kakovost?

Seveda poznam in tudi zaupam izdelkom s tem znakom na embalaži. Potrošniki bi morali bolj pozorno izbirati hrano in eden od dobrih načinov je, da se odločamo za znak Izbrana kakovost.

Znak za nadstandardno kakovost

V trgovinah tako že dobri dve leti lahko kupujemo perutninsko in goveje meso, označeno z znakom Izbrana kakovost – Slovenija.

Znak Izbrana kakovost je trdna zaveza, za katero stojijo nadstandardni pogoji pridelave in predelave hrane ter redni in izredni nadzori. Vzpostavitev nacionalne sheme Izbrana kakovost je izjemen dosežek v prepoznavnosti slovenske kakovosti, s pričakovanimi dolgoročnimi učinki v slovenskem prostoru.

Znak Izbrana kakovost – Slovenija lahko uporabljajo rejci in proizvajalci mesa, ki so pridobili certifikat. To pomeni, da so v postopku certificiranja dokazali skladnost proizvodnje z zahtevami sheme. Posebne lastnosti za pridelavo in predelavo govejega, prašičjega in perutninskega mesa temeljijo na objektivnih in merljivih kriterijih, ki se nanašajo na način krme, zdravstveno varstvo živali, kratke transportne poti, zagotavljanje sledljivosti ter način označevanja in pogoje trženja.

Znak Izbrana kakovost – Slovenija je trdna zaveza dobaviteljev do kupcev, za katero stojijo nadstandardni pogoji pridelave in predelave ter redni in izredni nadzori. Znak ne dopušča dvomov o poreklu mesa, zagotavlja sledljivost mesa od rejca do potrošnika in visoko stopnjo nadzora nad varnostjo in kakovostjo.