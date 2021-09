Hrvaška bogatejša za tri Michelinove zvezdice

Po eno Michelinovo zvezdico so po novem dodelili restavraciji Nebo z Reke, restavraciji Alfred Keller z Malega Lošinja in restavraciji Agli Amici iz Rovinja.

Po eno Michelinovo zvezdico so po novem dodelili restavraciji Nebo z Reke, restavraciji Alfred Keller z Malega Lošinja in restavraciji Agli Amici iz Rovinja. Foto: Facebook

Po eno Michelinovo zvezdico so tokrat dodelili restavraciji Nebo z Reke, restavraciji Alfred Keller z Malega Lošinja in restavraciji Agli Amici iz Rovinja. Poleg omenjenih bodo Michelinove zvezdice tudi v prihodnje obdržale restavracije Pelegrini iz Šibenika, 360º iz Dubrovnika, Monte iz Rovinja, Noel iz Zagreba, Draga di Lovrana iz Lovrana, Boškinac iz Novalje in LD Terrace s Korčule.

Kot so zapisali na hrvaških spletnih straneh, so restavracijam zvezdice dodelili ob nenapovedanem obisku profesionalnih Michelinovih inšpektorjev. Kuharski mojster Deni Srdoč iz restavracije Nebo je tako prejel že drugo Michelinovo zvezdico, eno si je namreč prislužil leta 2019 v Lovranu.

Restavracijo Agli Amici vodi Emauele Sacarello, kar dve Michelinovi zvezdici pa krasita tudi njegovo istoimensko restavracijo v mestu Godia pri Vidmu. Agli Amici v Rovinju je po mnenju Sacarella edinstvena, elegantna restavracija, ki stoji med marino in Grand Hotelom Rovinj ter ponuja prekrasen pogled na morje. Rdeča nit njihove kulinarike so specialitete Istre in Furlanije - Julijske krajine, ponujajo tri menije, Godia, Istra in Rovinj.

Okusne jedi restavracije Alfred Keller z Malega Lošinja nastajajo izpod rok avstrijskega kuharskega mojstra Micahella Golenza in njegovih kuharjev. Skrivnost njihovega kulinaričnega uspeha je uporaba klasičnih francoskih kuharskih tehnik, predvsem pa uporaba svežih lokalnih sestavin, pridelanih na Lošinju in v okolici.

Podelitev Michelinovih zvezdic kmalu tudi v Sloveniji

23. septembra bodo Michelinove zvezdice že drugič zapored dodelili tudi slovenskim restavracijam. Prvo podelitev smo v Sloveniji dočakali lanskega junija na Ljubljanskem gradu, kjer je Michelinovo zvezdico prejelo kar sedem slovenskih gostinskih ponudnikov. Ana Roš je za Hišo Franko dobila dve, po eno pa restavracije znanih imen slovenske kulinarike s kar štirih koncev Slovenije: Hiša Denk (Grega Vračko), Vila Podvin (Uroš Štefelin), DAM (Uroš Fakuč), Gostilna pri Lojzetu (Tomaž Kavčič) in ljubljanski Atelje (Jorg Zupan).

Kaj pomenijo Michelinove zvezdice:

- tri zvezdice - izjemna kulinarika, vredna posebnega potovanja,

- dve zvezdici - odlična kulinarika, za katero je vredno narediti ovinek,

- ena zvezdica - visoko kakovostna kulinarika, vredna postanka.