Dogodki gostujočih Kuharjev se vračajo

Oglasno sporočilo

Kempinski Culinary Tour je serija kulinaričnih večerov, v sklopu katerih zdaj že tradicionalno vajeti restavracije Sophia prevzame gostujoči kuhar. Chef restavracije Sophia, domačin Marjo Povšnar, bo gostujočemu kuharju za dve noči predal nadzor nad kuhinjo gourmet restavracije, pripravljen jedilnik pa bo edinstven in nepozaben.

Prihajajo trije izjemni posamezniki s spektakularnimi kuharskimi sposobnostmi in edinstveno kuharsko filozofijo iz družine Kempinski. Vsak dogodek bo na svoj način edinstven in poseben, predvsem pa vrhunski v kulinaričnih okusih.

Datumi dogodkov so:

1. in 2. oktober – restavracija z dvema Michelinovima Zvezdicama; Cà d'Oro, St Moritz

Iz mondenega švicarskega letovišča in sestrskega hotela Grand Hotel Des Bains Kempinski St Moritz prihajata vodilni Chef Reto in izvršni kuhar Matthias Schmidberger, ki bosta postregla z bogatim 5-hodnim menijem, na katerem se bo našlo vse od norveškega jastoga pa do wagyu govedine.

Cena večera kulinaričnega doživetja je 195 EUR za pet-hodni degustacijski meni z vključeno pijačo izpod rok hotelskega sommelieja.



Rezervacija večera je mogoča prek hotela na reservations.portoroz@kempinski.com ali 05 692 7000.

15. in 16. oktober – Kempinski Hotel Berchtesgaden, chef Sebastian Walter

Iz nemških Alp in bližine Orlovega gnezda prihaja chef Sebastian Walter, čigar 5-hodni meni je zavit v tančico skrivnosti, vseboval pa bo tradicionalne jedi alpske kulinarike, predstavljene na moderen in sofisticiran način ter kombinirane z okusi mednarodne kulinarike.

Cena večera kulinaričnega doživetja je 145 EUR za pet-hodni degustacijski meni z vključeno pijačo izpod rok hotelskega sommelieja. Rezervacija večera je mogoča prek hotela na reservations.portoroz@kempinski.com ali 05 692 7000.

Naročnik oglasnega sporočila je Hotel Palace Portorož d.o.o.