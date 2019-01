Gruzijci želijo biti prvi, ki bodo na Marsu pridelali vino

"Če bomo nekega dne živeli na Marsu, mora Gruzija prispevati k temu. Naši predniki so vino prinesli na Zemljo, zato lahko mi enako storimo na Marsu," je za Washington Post izjavil Nikoloz Doborjginidze, ustanovitelj gruzijske agencije za vesoljske raziskave. Ta je skupaj z gruzijskim ministrstvom za izobraževanje in znanost ter konzorcijem podjetnikov in akademikov ustanovil projekt IX Millennium, v okviru katerega raziskujejo, katere sorte vinske trte bi lahko uspevale na tleh Marsa in kako bi lahko na rdečem planetu uspešno pridelali vino.

Katera sorta bi na Marsu uspevala najbolje?

Sliši se še kar nenavadno, a Gruzijci mislijo resno. Zgraditi nameravajo laboratorij, v katerem bodo poustvarili pogoje, ki vladajo na Marsu, in tam preizkušali, katere sorte trte bi na tem planetu najbolje uspevale. Podobno z drugimi rastlinskimi vrstami poskušajo tudi drugod po svetu, Gruzijci pa so se osredotočili na trto in vino - ne nazadnje naj bi imela njihova tradicija vinogradništva in vinarstva že osemtisočletno zgodovino.

Že zdaj domnevajo, da se bodo bele sorte obnesle bolje kot rdeče, še posebej veliko upov polagajo na svojo najbolj znano avtohtono sorto, rkatsiteli, ki slovi po odpornosti na mrzle zime in vroča poletja. Preizkušali pa bodo tudi vpliv sevanja na trto in grozdje.

Gruzijci menijo, da bi lahko na Marsu dobro uspeval rkatsiteli, njihova najbolj znana bela sorta vinske trte. Foto: Getty Images

Belo vino z rdečega planeta

"Bele sorte so običajno bolj odporne na viruse, zato si predstavljam, da bodo bolje prenašale tudi sevanje," je za Washington Post izjavil Levan Ujmajuridze, direktor gruzijske vinske "knjižnice", v kateri imajo 450 gruzijskih in 350 mednarodnih sort trte.

Na rezultate ambiciozne raziskave bo sicer treba še malce počakati. Katera trta bi najbolje uspevala na Marsu, ne bomo izvedeli pred letom 2022, pravijo v Gruziji, na prvo vino z Marsa pa bo treba počakati še dlje. Po najbolj optimističnih napovedih Nase naj bi prva človeška posadka na Mars odpotovala do leta 2034 in prioriteta te ekipe verjetno ne bo pridelava vina.

Morda bi imeli več možnosti pri ekscentričnem podjetniku Elonu Musku, ki je napovedal, da bi njegovo podjetje SpaceX lahko prve ljudi na Mars poslalo že leta 2024.

