Frosé: zamrznjeni koktajl, v katerem bomo uživali to poletje

Rožnata vina - roséji - so zadnjih nekaj let modna zapoved vsake poletne zabave. Če pa želite biti še posebej v trendu, boste letošnje vroče dni preživljali ob froséjih.

Če tudi pri pijači redno sledite modnim smernicam, ste do zdaj verjetno že zaprisežen poletni pivec roséjev. Letos bo treba stopiti še korak naprej in se naučiti pripravljati frosé - zamrznjeni rosé (v angleščini frozen rosé).

Namig: če želite lepo rožnat frosé, za pripravo namesto nežno rožnatega izberite rosé močnejše, globlje barve, saj bo ob zmrzovanju in mešanju nekoliko zbledel.

Sestavine:

1 buteljka (750 ml) roséja

100 g sladkorja

250 gramov svežih jagod

75 ml limoninega soka

Postopek:

Rosé zlijte v plastično posodo za živila in za vsaj šest ur postavite v zamrzovalnik - lahko ga zamrznete tudi teden dni vnaprej.

V kozici zmešajte sladkor in 100 mililitrov vode ter zavrite. Neprestano mešajte, ko pa se sladkor raztopi, odstavite z ognja. V sladko raztopino stresite očiščene in na četrtine narezane jagode. Pustite jih stati 30 minut, nato pa precedite in sok za okoli 30 minut postavite v hladilnik.

V blender nastrgajte zamrznjeni rosé, prilijte limonin sok, ohlajeni jagodni sirup ter pet ali šest ledenih konck. Mešajte, dokler ne dobite gladke mešanice, nato pa posodo znova postavite v zamrzovalnik za okoli pol ure, da se mešanica nekoliko zgosti. Nato jo znova zmešajte in nalijte v kozarce.

Postopek si lahko ogledate tudi v videu: