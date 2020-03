Štajerec, ki je s s svojim glasom razvnel Američane

Prvi teden glasovanja ste največ glasov namenili psički Šaki, ki je januarja postala prava pasja junakinja, ko je ob svojem poškodovanem in podhlajenem lastniku na višini nad 1.400 metri v mrazu in slabih vremenskih razmerah čakala na pomoč reševalcev. In jih tudi dočakala. V drugem tednu vas je najbolj navdušilo junaško reševanje na Krvavcu, v tretjem pa komaj štiriletna Slovenka, ki je s svojo spretnostjo deskanja na snegu osvojila srca spletnih uporabnikov.

Preverite nominirance tega tedna in glasujte

Če ste se prejšnji teden povzpeli na Triglav, ste bili lahko priča neobičajnemu prizoru. Ta teden so nas navdušili slovenski pustni astronavti, Tjaša, Simona, Gorazd, Boštjan in Aljaž, ki so se na pustno soboto odpravili osvajat Mars, pardon, Triglav. "Majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo," je bilo mogoče prebrati ob njihovem podvigu na družbenih omrežjih.

Foto: Simonca Sima/Facebook

Ideja se je rodila že pred časom, ko je Tjaša Štanta s prijateljico Simono razglabljala o tem, da bi letošnjo pustno soboto skupaj s prijateljem Boštjanom preživeli nekje visoko, najraje kar na točki, kjer v Sloveniji višje ne gre, torej na Triglavu. Beseda je dala besedo, ideja idejo. Čeprav so se sprva poigravali z idejo, da bi se za pusta našemili v priljubljene risane junake Smrkce, se je Boštjan med spremljanjem oddaje na kanalu Discovery Channel domislil še boljše. Zakaj ne bi bili astronavti? Res, zakaj ne? Opremili so se z belimi oblekami iz PVC-materiala, ki ga na primer uporabljamo med pleskanjem stanovanja, obleke polepili s trakovi, čelado pa so sestavili iz dveh polovic stiropora. Tjaša pravi, da je bil vzpon posvečen tudi njenemu pokojnemu dedku, ki je umrl pred dnevi in ki bo, kot pravi, nanjo pazil, kjerkoli že bo.

Klemen Slakonja se je kot voditelj letošnje Eme več kot izkazal, s čimer se strinja večina gledalcev, ki je spremljala enega naših najbolj gledanih šovov. Na družbenih omrežjih so se namreč takoj po koncu zvrstili številni komentarji o tem, kako odličen je ter da bi moral Slovenijo na izboru za Pesem Evrovizije zastopati prav on. Občinstvo je navdušil predvsem z venčkom preteklih zmagovalcev Eme, pri čemer se je s pomočjo vizažistov prelevil v vsakega posebej. Tako je nastala skoraj šestminutna kompilacija slovenskih predstavnikov na Pesmi Evrovizije.

Uporabniki družbenih omrežij so bili nad videnim navdušeni. Ob tem ne smemo pozabiti, da so izjemno delo opravili tudi kostumografi in vizažisti, med katerimi je za Klemnovo kameleonsko preobrazbo skrbel tudi priznani Empera Atrizz.

Nominiranka za junakinjo tedna je tudi Ana Soklič, ki nas bo s pesmijo Voda maja zastopala na 65. tekmovanju za Pesem Evrovizije v Rotterdamu. Tako so prejšnjo soboto odločili gledalci in poslušalci Eme ter strokovna žirija. Ta je najprej izbrala dve superfinalistki, poleg zmagovalke še Lino Kuduzović s pesmijo Man like u. Zadnjo besedo je imelo nato občinstvo s telefonskim glasovanjem.

Foto: STA

"Nihče se ne sme nikoli bati, da ni luči na koncu predora, ker je," je ob razglasitvi povedala zmagovalka Eme Ana Soklič.

Sedemindvajsetletnega Alena Kirbiša iz Dobrovc na Dravskem polju je doletela posebna čast. Pred košarkarskim obračunom med Miami Heat Gorana Dragića in Dallas Mavericks Luke Dončića je v noči s petka na soboto odpel ameriško himno.

Foto: osebni arhiv

Pri Miamiju so se odločili, da glede na to, da bo zaradi slovenskega pridiha na Florido pripotovalo več sto Slovencev, čast prepevanja ameriške himne prepustijo kar enemu izmed njih. Doletela je 27-letnega Štajerca Alena Kirbiša, ki, kot pravi, stoodstotno živi samo in zgolj za glasbo. "Na razpis sta me prijavila starša, ki sta že tako ali tako nameravala odpotovati na ogled tekme, medtem ko sam pred tem nisem imel tega v načrtu. Zato sem, ko sem pred tednom dni izvedel, da so na podlagi posnetka, ki sem jim ga poslal, izbrali mene, moral na vrat na nos urediti še vse formalnosti za odhod onkraj Atlantika," nam je povedal Kirbiš

Nogometašico Ženskega nogometnega kluba Radomlje Tjašo Kavšak lahko opazite v novi reklami znanega proizvajalca energetskih športnih pijač, v kateri so glavno vlogo odigrali največji zvezdniki športa – poleg nogometnega mojstra Lionela Messija, teniške igralke Serene Williams, košarkarske legende Michaela Jordana in atleta Usaina Bolta.

Foto: Instagram

V reklami se v skupini statistov pojavi tudi 20-letna nogometašica ŽNK Radomlje Tjaša Kavšak, ki pa zaradi pogojev o nerazkrivanju podatkov v zvezi s snemanjem več o samem poteku ni mogla razkriti.

Na letošnjem izboru za pesem Evrovizije bo nemške barve zastopal 22-letni Slovenec Ben Dolić. Nastopil bo s pesmijo Violent Thing (Nasilna stvar, op. p).

Ker Nemčija spada v tako imenovano skupino velikih pet, bo na evrovizijski oder stopil kar v finalnem večeru 16. maja. Navdušenje je Dolić z oboževalci delil kar na svojem profilu na Instagramu, kjer je v angleščini in nemščini zapisal: "Neizmerno sem navdušen, da lahko končno delim pomembno novico: letos bom s pesmijo Violet Thing zastopal Nemčijo na pesmi Evrovizije. Sem izjemno počaščen in hvaležen, da mi je bila ponujena ta priložnost. Komaj čakam, da stopim na oder in zapojem s polnimi pljuči," je med drugim dejal.