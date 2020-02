Junaki tedna

Prvi teden glasovanja ste največ glasov namenili psički Šaki, ki je v januarju postala prava pasja junakinja, ko je ob svojem poškodovanem in podhlajenem lastniku na višini nad 1.400 metrov v mrazu in slabih vremenskih razmerah čakala na pomoč reševalcev. In jih tudi dočakala.

Preverite nominirance tega tedna in glasujte. Med drugim sta nas navdušila požrtvovalna pomoč na Krvavcu in plavanje v mrzlem Blejskem jezeru …

Prvo navdihujočo zgodbo smo našli na snegu. Na smučišču na Krvavcu se je v sredo odvijala napeta akcija, ki se je končala srečno. Dvanajstletnik je hitro po začetku vožnje s sedežnico zdrsnil med varovalo in sedež ter visel deset metrov nad tlemi. Izmed deseterice, ki je sodelovala pri reševanju, so bile tri osebe na sedežnici, sedem pa podnjo.

V reševanju otroka je sodelovalo 10 oseb, med njimi tudi Sandi Murovec (na fotografiji). Vsak od njih je bil ključen. Trije (moški, ženska in deklica) so otroka držali na sedežnici, 7 ljudi (tudi policist) pa je pod njimi postavilo mrežo, ki je ublažila njegov padec. Otrok ima lažje poškodbe. Kriv ni nihče. Gre za splet okoliščin. Foto: Klemen Korenjak

Tudi znani smučarski učitelj in oblikovalec Sandi Murovec, nazadnje pa so policisti odkrili še identiteto desete osebe, smučarke, ki je sodelovala pri reševanju. "Klical nas je nekdo, ki jo je prepoznal. Gre za državljanko Turčije," so v četrtek sporočili policisti. Turško junakinjo so nato policisti "ujeli" zadnji trenutek pred letom domov, ji segli v roke in se ji zahvalili za požrtvovalnost. Fotografijo so delili tudi na družabnem omrežju.

"Prav vsak posameznik je bil v tistem trenutku ključen, da se ni zgodila tragedija. Zato bo Policijska uprava Kranj v skladu s Pravilnikom o priznanjih policije zanje predlagala podelitev medalje policije za požrtvovalnost, RTC Krvavec pa bo vsem vpletenim omogočil enodnevno brezplačno smuko in kosilo na Plaži Krvavec," so še zapisali.

Kranjski policisti so sporočili, da bodo vse vpletene v reševanje otroka, ki je na Krvavcu skoraj padel s sedežnice, predlagali za medalje policije za požrtvovalnost. "Rešili so življenje drugemu, za kar jim iskreno čestitamo," so povedali policisti. Čestitkam za junaško dejanje se pridružujemo tudi mi. Poklon!

Na Bledu je nedavno potekalo tekmovanje v zimskem plavanju. Kljub temu, da vas je morebiti zazeblo že ob branju teh vrstic, ste jih prebrali pravilno. V 25-metrskih bazenih je naš plavalec Luka Turk odplaval nov svetovni rekord. Absolutni svetovni rekord na 200 metrov prosto v mrzli vodi, danes je bila temperatura Blejskega jezera le šest stopinj Celzija, je bil doslej 2:02 minute, Turk pa je sedaj rekord postavi 1:59,49. Kapo dol!

Foto: Grega Valančič/Sportida

Z junaškimi in izstopajočimi predstavami nas je ta teden razveseljeval naš najboljši teniški igralec Aljaž Bedene. Na turnirju ATP v Rotterdamu je s 7:5 in 6:4 ugnal Grka Stefanosa Cicipasa, šestega igralca sveta, in se uvrstil v četrtfinale.

Za kako dobrega igralca gre, pove dejstvo, da je Stefanos Cicipas lani zmagal finalni turnir v Londonu, kjer igra osem najboljših igralcev sveta. A 30-letni Ljubljančan, ki je že v prvem krogu pokazal izjemno igro, je dokazal, da lahko igra tudi proti igralcem prve deseterice. Aljaž je proti visokoraslemu Grku za zmago potreboval eno uro in 32 minut. To je bila za našega igralca največja zmaga v karieri. Čestitamo!

Foto: Gulliver/Getty Images

Na Bledu smo nedavno spoznali tudi "unikatno", 47-letno Šolpan Ziganšina, ki s plavanjem v ledeno mrzli vodi odganja bolečine. V Rusiji živeča predstavnica turškega naroda Tatarov Šolpan Ziganšina plava predvsem zato, da ublaži bolečine, ki ji povzročajo zahrbtne ciste v glavi in v hrbtenici, z udeleževanjem tekmovanj pa zaradi lastnih omejitev, med katerimi je tudi slabovidnost, vedno znova razširja meje lastnih zmogljivosti.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Da ji mraz ne more do živega, je brez težav dokazala tudi na našem fotografiranju, ko je sama predlagala, da si sezuje čevlje, sname najlonske nogavice in zakoraka v te dni nič kaj gostoljubno Blejsko jezero.

Drzno, zapeljivo, mamljivo in … seksi. Med polčasom največjega športnega dogodka v ZDA, Super Bowla, ki je tudi tokrat postregel z nastopom velikih zvezdniških imen, smo imeli kaj za videti.

Ognjevit značaj, predvsem pa pogum, samozavest in značaj z velikim Z, je le nekaj pozitivnih lastnosti, ki opiše nastop Shakire in Jennifer Lopez - J. Lo. Leto se je šele dodobra začelo, a latino zvezdnici sta lestvico glasbenih spektaklov postavili zelo, zelo visoko. S šovom, ki sta ga priredili, predvsem pa z izjemno telesno kondicijo, sta navdušili občinstvo in gledalce pred TV-sprejemniki širom sveta, ki so družbena omrežja zasuli z evforičnimi komentarji. Globok poklon!

Foto: Reuters Foto: Reuters

