"Vrhunsko, svetovno, genialno. Eden izmed boljših delov Eme" #video

Klemen Slakonja se je kot voditelj letošnje Eme več kot izkazal, s čimer se strinja večina gledalcev, ki je spremljala enega naših najbolj gledanih šovov.

Na družbenih omrežjih so se namreč takoj po koncu zvrstili številni komentarji o tem, kako odličen je, ter da bi moral Slovenijo na izboru za Pesem Evrovizije zastopati prav on.

Občinstvo je navdušil predvsem z venčkom preteklih zmagovalcev Eme, pri čemer se je s pomočjo vizažistov prelevil v vsakega posebej. Tako je nastala skoraj šestminutna kompilacija slovenskih predstavnikov na Pesmi Evrovizije.

Klemen Slakonja in 25-letna zgodovina Eme v manj kot šestih minutah:

Začel je s Colom Morettijem in zimzeleno Tih deževen dan, nadaljeval z Darjo Švajger (dvakrat), Regino, Tanjo Ribič, Vilijem Resnikom, Nušo Derenda, Sestrami, Karmen Stavec, duom Platin, Omarjem Naberjem (dvakrat), Anžejem Dežanom, Alenko Gotar, Rebeko Dremelj, Quartissimom in Martino Majerle, Ansamblom Žlindra & Kalamari, Majo Keuc, Evo Boto, Hannah Mancini, Tinkaro Kovač, Maraayo, ManuEllo, Leo Sirk in končal z Zalo Kralj in Gašperjem Šantlom.

"Ta boljši del Eme"

Uporabniki družbenih omrežij so bili nad videnim navdušeni: "Ta boljši del Eme", "The best si bil, prekratko", "Vsak nastopajoči je dosti vložil v nastop ... ampak Klemen pa zmaga, vedno", "Vrhunsko. Svetovno. Genialno. Noro dobro. Eden izmed boljših delov Eme, kar se strinja zagotovo 90 % Slovenije" ter "To je to. Slakonja raztura" so bili le nekateri od komentarjev na njegov venček.

A ob tem ne smemo pozabiti, da so izjemno delo opravili tudi kostumografi in vizažisti, med katerimi je za Klemnovo kameleonsko preobrazbo skrbel tudi priznani Empera Atrizz.

Klemen, sicer cenjen slovenski igralec, je zadnje čase znan tudi kot odličen imitator slavnih osebnosti. Med drugim se je prelevil že v Melanio Trump, Luko Dončića, Donalda Trumpa, Angelo Merkel in Vladimirja Putina.

Klemen kot lanskoletni zmagovalec Evrovizije, Duncan Laurence. Foto: Adrijan Pregelj

Prebita arkada med izvajanjem Arcade

Sicer pa je za razburljivost na letošnji Emi poskrbel že takoj na začetku, ko se je med izvajanjem pesmi Arcade Duncana Laurencea, po zaslugi katerega se bo letošnja Evrovizija odvijala na Nizozemskem, porušil klavir, v glavo pa ga je zadela luč in mu "poškodovala" arkado.

Vse skupaj je bilo del šova, čeprav je bilo za trenutek videti, da je šlo zares, saj se je takoj prikazalo sporočilo "Oprostite, prekinitev", sovoditeljica iz zaodrja Maja Pinterič pa je zmedeno "poskušala obvladovati položaj".

Uporabniki družbenih omrežij so takoj začeli ugibati: ali je šlo za resničen incident ali dobro zrežirano potegavščino?

Med izborom se je Klemnova rana selila z enega lica na drugega in kmalu je bilo jasno, da je šlo za šalo, povezano s pustno soboto.

Klemnova interpretacija Arcade in padec:

