Nesreča na Emi: o tem na Twitterju pišejo še tujci

Klemen Slakonja je takoj na začetku Eme izvajal pesem lanskoletnega zmagovalca Evrovizije Duncana Laurenca, ko se je nenadoma zrušil klavir, nanj pa padla improvizorna luč, ki je bila del nastopa. Videti je bilo, kot da si je Klemen pri tem poškodoval glavo, zmeden je skušal nadaljevati, pogledal proti zaodrju, nato pa je sledila zatemnitev in sporočilo: 'Oprostite prekinitev.' Vajeti je v zaodrju v roke prevzela njegova sovoditeljica Maja Pinterič, ki je prav tako zmedeno skušala obvladovati situacijo.

Ker sprva ni bilo jasno, ali je bilo vse skupaj zgolj zaigrano in del scenarija ali se je nesreča resnično pripetila in si je Klemen res poškodoval glavo, je Twitter začel ob dogodku 'goreti'. Celo gledalci iz tujine so ga namreč preplavili z zgroženimi komentarji o nesrečnem dogodku, ki je bil nekaterim očitno videti še kako resničen.

Spet drugi pa so vendarle sumili, da gre zgolj za potegavščino. Sploh ker bila Klemnova poškodba skorajda vsakič, ko je stopil na oder, videti malce drugače kot nekaj minut prej. Dokler se na neki točki celo ni pojavila modrica na drugi strani obraza. Očitno gre torej za šalo, povezano z današnjo pustno soboto, za Klemnovo 'poškodbo' pa stojijo roke spretne vizažistke.

"Kaj se je pravkar zgodilo na Emi 2020 … Moški, ki je otvoril šov, se je opotekal in je začel krvaveti z glave in so morali ustaviti nastop," se je glasil eden od tvitov. Drugi pa: "Vedel sem, da bo nocoj nekaj drame, a nisem pričakoval, da bo voditelj dejansko poškodovan." Še več tvitov si lahko ogledate spodaj.

To anyone who thought this was real, take a close look at the fall. Not only is it delayed, but the lamp barely hits the piano with any force, and the chair he's on doesn't have a scratch #ema2020 https://t.co/ThXgH9Xqq6 — Nicklas Nørgaard #UlrikkeStan #DaðiStan (@NicklasNorgaard) February 22, 2020

I'm behind on everything, because I had to go back and see why his head was bleeding. I GASPED. #EMA2020 pic.twitter.com/jebc4eufjW — ESCAerial: Another Eurovision Reaction Channel (@EscAerial) February 22, 2020

i don't remember any of the #ema2020 songs performed so far, but i'll remember the host's incident for all my life — george 🇮🇹🇿🇦 (@georgeaustintay) February 22, 2020

Letos se sicer za to, kdo nas bo meseca maja na Nizozemskem zastopal na izboru za Pesem Evrovizije 2020, poteguje 12 izvajalcev. Med drugim tudi dva novinca, ki sta zmagala na predizboru Ema FREŠ.

Najprej bo izmed vseh 12 nastopajočih žirija, ki jo sestavljajo Darja Švajger, Nuša Derenda in Maja Kevc, določila dva superfinalista, oba se bosta na odru zatem predstavila še enkrat. Nato pa boste med njima gledalci prek telefonskega glasovanja izbrali velikega zmagovalca in s tem določili slovenskega predstavnika za letošnjo Pesem Evrovizije.