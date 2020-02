To so slovenski junaki tega tedna

Prvi teden glasovanja ste največ glasov namenili psički Šaki, ki je januarja postala prava pasja junakinja, ko je ob svojem poškodovanem in podhlajenem lastniku na višini nad 1.400 metrov v mrazu in slabih vremenskih razmerah čakala na pomoč reševalcev. In jih tudi dočakala. V drugem tednu vas je najbolj navdušilo junaško reševanje na Krvavcu.

Preverite nominirance tega tedna in glasujte

Rubrika Junaki tedna ne bi bila prava, če v njej ne bi bilo za marsikoga junaka lanskega leta Krisa Zudicha, ki je Slovenijo v dobrodelnosti združil kot še nihče. In kakšno je njegovo trenutno stanje? V tem tednu smo poročali, da iz ZDA prihajajo dobre novice. Izvidi malega Krisa, ki se je rodil z redko gensko boleznijo spinalno mišično atrofijo, so boljši in vse bližje je vrnitev v Slovenijo.

Foto: Facebook

"Moja kri se je izboljšala, naslednji teden imamo spet pregled in upamo, da bo še boljša, da bomo lahko bližje odhodu domov, česar si vsi trije že nestrpno želimo," so Krisovi starši zapisali na Instagramu. Malček je v ZDA odšel konec lanskega leta po izjemni dobrodelni akciji, ko smo Slovenci zanj zbrali skoraj štiri milijone evrov. Konec novembra je na kliniki v Los Angelesu prejel zdravilo zolgesma, ki v zadnjem obdobju buri duhove zaradi spornega žreba, saj odmerek stane kar 2,1 milijona dolarjev. Z napredkom Krisa so zadovoljni tudi fizioterapevti, ki jih redno obiskuje, in osebni zdravniki.

Poročali smo tudi o komaj štiriletni Emmi Grilc, ki je s svojo spretnostjo deskanja na snegu osvojila srca spletnih uporabnikov. Njej oče je Marko Grilc, brez dvoma eden najboljših in najuspešnejših slovenskih deskarjev prostega sloga, ki posname vse njene deskarske dogodivščine.

Filmčki so naleteli na tako dober odziv, da so jih opazili največji svetovni mediji, tudi spletni uporabniki so navdušeni. Med drugim je posnetek njenega deskanja na družbenem omrežju delil tudi ESPN, znana ameriška športna mreža. Do zdaj ga je všečkalo kar 141 tisoč ljudi. Ni kaj, izredno!

Na nogometnih zelenicah je ta teden z junaško predstavo zablestel naš Josip Iličić. Njegov mojstrski zadetek proti Valencii si je zagotovil prav poseben status v zgodovini slovenskega nogometa. Kranjčan je namreč postal osmi Slovenec, ki je zadel v polno v ligi prvakov, a tudi prvi, ki mu je to uspelo na tekmi izločilnega dela.

Foto: Reuters

Dosegel je nekaj, česar ni pred njim še nihče izmed rojakov. Niti Zlatko Zahović, ki je z 11 zadetki še naprej slovenski rekorder v najmočnejšem tekmovanju, starem 28 let. Čestitke.

Slovenska rekorderka Maruša Mišmaš Zrimšek je na dvoranskem atletskem mitingu svetovne serije v Lievinu s časom 5:47,79 zmagala v teku na 2.000 metrov z zaprekami in dosegla najboljši čas na tej razdalji v zgodovini discipline, ki se sicer redko teče v dvoranah. Tina Šutej je bila 6. v skoku s palico (4,53 m), Maja Mihalinec pa sedma v teku na 60 metrov (7,31).

Mišmaševa je izboljšala prejšnji najboljši čas v dvorani (6:05,29), ki ga je Rusinja Marija Bikova postavila 22. januarja 2013 v Belgorodu.

Foto: Getty Images

Prvič v rubriki Junaki tedna nominiramo tudi Luko Dončića, ki je dočakal zgodovinski dan v karieri. Kot član prve peterke je nastopil na tekmi vseh zvezd in z nekaterimi potezami pokazal, zakaj je med najboljšimi košarkarji v ligi NBA. Luka Dončić je kot drugi Slovenec po Goranu Dragiću zaigral na prestižni tekmi zvezd lige NBA, si je pa prvi prislužil mesto v začetni peterki – izbrali so ga navijači, košarkarji lige in novinarji. Ni veliko manjkalo, da bi bil celo kapetan moštva. Na zahodu je zaostal le za LeBronom Jamesom, je pa zato dobil priložnost zaigrati s svojim vzornikom.

V soboto, dan prej, je Luka Dončić vodil tudi tako imenovano ekipo Sveta, ki pa se kljub nekaterim dobrim potezam ni mogla upreti ekipi ZDA, ki ji je poveljeval Trae Young. Čeprav je svetovna selekcija po prvi polovici tekme vodila za deset točk, so na koncu izgubili z rezultatom 131:151. A bolj kot statistika in trdna obramba je bil v ospredju šov. In zanj je z metom z druge polovice igrišča tik pred zvokom sirene pred koncem prvega polčasa poskrbel tudi Dončić.

"Lepa izkušnja je bila. Za vedno si jo bom zapomnil. Upam, da bodo prišle še naslednje," je Luka Dončić povedal po premierni tekmi All-Star, na kateri se je veselil zmage.

NAGRADNA IGRA