Slovenska rekorderka, ki se spogleduje z oblaki in olimpijsko medaljo

Tina Šutej je ena od treh od slovenskih atletov in atletinj, ki imajo izpolnjeno normo za letošnje olimpijske igre. Nastop v Tokiu bo zanjo že tretji pod olimpijskimi krogi. Slovenska rekorderka v skoku s palico je nabrala ogromno izkušenj in verjame, da lahko preskoči tudi magično mejo pet metrov. "Že letos, zakaj pa ne?" pravi Ljubljančanka in pogumno dodaja, da se spogleduje tudi z olimpijsko medaljo.

Ni jih veliko slovenskih atletinj, ki bi imele z nastopi na velikih tekmovanjih več izkušenj, kot jih ima ona. Kar petkrat je bila na evropskih prvenstvih na prostem, trikrat se je tam uvrstila tudi v finale. Dvakrat je bila na olimpijskih igrah in se nazadnje v Riu de Janeiru uvrstila v finale. Na svetovnih prvenstvih je njen izkupiček štirje nastopi in en finale. Pohvali se lahko tudi s štirimi nastopi na dvoranskih evropskih prvenstvih, enkrat je v dvorani skakala tudi na svetovnem prvenstvu. Skratka, izkušenj res ne manjka, a po najvišjih mestih slovenska rekorderka v skoku s palico, ki je bila leta 2006 mladinska svetovna podprvakinja, nikoli ni posegala. Višje od desetega mesta je nismo videli. Se to lahko spremeni v zrelih letih njene skoraj dve desetletji dolge atletske poti?

Foto: Vid Ponikvar "Sem v letih, ko imam ogromno izkušenj, a lahko še napredujem. Letos, ko so na sporedu olimpijske igre, sem še bolj motivirana. Ali bom v tekmovalnem procesu tudi čez štiri leta, ne vem, zato upam, da lahko na letošnjih igrah dosežem vrhunec. Fizično sem res dobro pripravljena. Tudi psihično stanje je boljše, kot je bilo. Mislim, da se dobro spopadam s težavami, na katere naletim. Verjamem, da bom letos uspešna," nam je povedala Tina Šutej, ki ji to, da so olimpijske igre le enkrat na štiri leta, ne pomeni prevelikega pritiska.

"Ne, olimpijske igre so tekmovanje, kot je vsako drugo veliko tekmovanje. Greš v kvalifikacije, potem te čaka finale. Vseskozi moraš biti stoodstotno pripravljen. Zame je precej podobno," je povedala atletinja, ki lahko s palico preskoči 473 centimetrov. To je njen slovenski rekord, ki ga je na novo postavila lani, a sama verjame, da lahko skoči še precej višje.

Takole je prejšnji teden pozirala fotografskim objektivom ob podpisu pogodb z Atletsko zvezo Slovenije. Foto: Peter Kastelic/AZS

"Pet metrov? Zakaj pa ne?"

"Verjamem, da lahko preskočim tudi pet metrov. Vse bi se moralo sestaviti, da to dosežem, a zakaj pa ne? Če bom zdrava, če bom pripravljena, če bo dobra forma in če se vse združi, mi lahko uspe. V atletiki vztrajam tudi zaradi tega, ker verjamem, da mi to lahko uspe. Dokler bom verjela, me boste videvali na tekmovališčih," pravi suhljata in svetlolasa atletinja, katere pogled letos ni usmerjen samo proti Japonski, ampak tudi proti Parizu, ki bo od 26. do 30. avgusta gostil evropsko prvenstvo.

Foto: Getty Images

"Konkurenca je na evropskih prvenstvih precej podobna, kot je na olimpijskih igrah, tako da prav velike razlike ni. Na obeh tekmovanjih bom imela najvišje cilje. Odvisno bo od dnevne forme, kako bom takrat pripravljena, prav tako ne vem, a glavni cilj bo finale, pomislim pa tudi na medalje. Vse se bo moralo sestaviti, a verjamem vase. Želim se najprej ustaliti na 470, 480 centimetrih. Če bo tako, potem preskok na 490 centimetrov precej lažji. Pripravljena sem bolje, kot sem bila. Tudi trener je zelo zadovoljen s tem, kako sem pripravljena. Vse gre tako, kot sva načrtovala. Mislim, da si lahko obetam dobre rezultate," je optimistična Šutejeva, ki nad tem, da je zaradi koronavirusa odpadlo dvoransko svetovno prvenstvo na Kitajskem, ni preveč razočarana.

"Mogoče je malce škoda, ker bi imela dobre možnosti za lep uspeh, a se zaradi tega nisem kaj preveč jezila. Zdravje je na prvem mestu," pravi 31-letnica, ki je letos v dvorani nastopila že štirikrat in najvišje skočila na mitingu v Zagrebu, kjer je šla prek 467 centimetrov, kar jo trenutno uvršča na peto mesto letošnje lestvice med vsemi tekmovalkami na svetu in drugo med Evropejkami.

"Mondo Duplantis? Nisem presenečena."

Ta rezultat bo poskušala izboljšati že v sredo, ko bo nastopila na močnem mitingu v Lievinu, ki šteje za največjo serijo dvoranskih mitingov krovne atletske organizacije (World Athletics Indoor Tour). "Letos se mi je obrestovalo, da sem odlično nastopila že takoj na začetku sezone in so se mi odprla vrata na pomembnejše tekme. K temu je pripomogel tudi menedžer, zamenjala sem ga, tako da zdaj nastopam na precej močnih mitingih, kar je seveda zelo dobrodošlo," je še povedala slovenska rekorderka v skoku s palico, ki je kot atletska disciplina v ospredje v svetovnem merilu stopila v zadnjih tednih, ko v njej navdušuje Mondo Duplantis.

Foto: Vid Ponikvar

Mladega Američana švedskih korenin, ki nastopa za Švedsko, bo lahko Šutejeva na delu v živo spremljala tudi v Franciji, saj bo na istem mitingu naskakoval nov svetovni rekord, potem ko je v zadnjih tednih dvakrat šokiral s preskočenimi 617 in potem še 618 centimetri pretekli konec tedna.

"Njegovo zgodbo ljudje iz atletskih krogov, ki se ubadamo s skokom s palico, poznamo že nekaj časa. Nisem presenečena, da skače tako visoko, saj s palico skače že od četrtega leta. Njegova kilometrina je skoraj enaka, kot je moja. Mogoče ima dve, tri leta manj izkušenj. Do popolnosti je razvil svojo tehniko, je tudi izjemno nadarjen. Če ne bi bil, takšnega rezultata ne bi mogel doseči. Zagotovo tudi zelo trdo dela in je neizmerno motiviran, da dosega čim boljše rezultate. Prepričana sem, da bo v prihodnosti še podiral rekorde," nam je Šutejeva povedala prejšnji teden, še preden je svetovni rekord popravil še drugič v enem tednu. Komaj 20-letnega zvezdnika sicer pozna.

"Videvamo se na tekmah, kdaj pa kdaj tudi kakšno rečemo, a seveda nismo prav ne vem kakšni prijatelji. Je pa zelo prijeten fant in se ne nosi. Upam, da bo tak tudi ostal," je o trenutno prvem zvezdniku svetovne atletike za konec povedala Šutejeva, ki zagotovo spada med trenutno glavne obraze slovenske atletike.

Rezultati Tine Šutej v skoku s palico po letih: