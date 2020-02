Mondo. Čudežni fant, ki se je rodil s palico v roki.

Armand Duplantis, ki je v soboto osupnil s svetovnim rekordom v skoku s palico (617 centimetrov), je verjetno eden od najbolj nadarjenih atletov v zgodovini. Mondo, kot ga kličejo prijatelji, je o tem, da bo najboljši na svetu, sanjal skoraj že v plenicah in se za to, da bo to tudi postal, pridno trudil vse od takrat. Uspelo mu je. Pri komaj dopolnjenih 20 letih ga številni vidijo kot rešitelja atletike, ki je po odhodu Usaina Bolta ostala brez svojega naslovnega junaka.

"Ko nastopam, vsi pričakujejo, da bom postavil nov rekord, a ne gre. Ne moreš biti boljši vsakič, ko nastopiš," je nekoč povedal in bil slišati kot izkušen športnik, za katerim je kopica nastopov in medalj z največjih tekmovanj. Ni bilo tako. Imel je komaj deset let, te besede pa so iz njegovih ust prišle malo za tem, ko je končal nastop pred več kot deset tisoč gledalci. Takrat, besede so iz leta 2010, zanj zagotovo niste slišali, čeprav se je v ozkih atletskih krogih že govorilo o njem. Po tem, kar je pokazal prejšnji teden, najbrž ste.

Armand Duplantis, med prijatelji znan po imenu Mondo, je prejšnji teden atletski svet opozoril najprej na mitingu v Düsseldorfu, kjer je za las ostal brez uspešnega poskusa na 617 centimetrih v skoku s palico, in potem še bolj nekaj dni pozneje, ko je v Torunu na Poljskem letvico na tej višini uspešno preskočil in poskrbel za najvišji skok v zgodovini discipline, ki jo je proslavil Sergej Bubka. "Sijajno. Iskrene čestitke Armandu in njegovim staršem. Super je, da ima atletika tako velike talente. Srečno! Pojdi še višje!" se je novopečenemu zvezdniku na Twitterju takoj po rekordnem dosežku poklonil tudi legendarni, danes 56-letni Ukrajinec.

6.17!!!@mondohoss600 broke the pole vault world record at @WorldAthletics

Indoor Tour meeting in Torun!



Fantastic job!



My sincere congratulations to Armand and his parents!



It's great athletics has got such talents.



Good luck!

Move higher!@EuroAthletics @worldolympians pic.twitter.com/WwvPWYotXo — Sergey Bubka (@sergey_bubka) February 8, 2020

Kdo je Sergej Bubka?





Rekorden skok Sergeja Bubke v Sestrieru:





Postavil je kar 17 svetovnih rekordov. Foto: Getty Images



Zanimivo, na olimpijskih igrah je bil zlat samo enkrat, leta 1988 v Seulu. Štiri leta pred tem zaradi bojkota Sovjetske zveze na igrah v Los Angelesu ni sodeloval, leta 1992 je Barcelono zapustil po treh neuspelih skokih na 570 in 575 centimetrih, medtem ko na igrah v Atlanti štiri leta pozneje ni nastopil zaradi poškodbe.



Z velikih tekmovanj ni prinašal drugih medalj kot zlate. Naj vam prihranimo čas s seštevanjem zgoraj naštetih dosežkov – skupaj jih je z olimpijskih iger, svetovnih in evropskih prvenstev kar 13. Ni dvoma, legendarni Ukrajinec je najboljši skakalec v zgodovini skoka s palico. Vprašanje je le, ali bo tako tudi čez 10, 15 let … Ukrajinec, ki je medalje osvajal tudi za Sovjetsko zvezo, je eden od najboljših atletov vseh časov. Dvakratni najboljši atlet leta na svetu, ki je bil izbran tudi v atletsko hišo slavnih, je svetovni rekord popravljal kar 17-krat in je prvi človek, ki je v skoku s palico preskočil šest metrov. Njegov osebni rekord je 614 centimetrov, 31. julija 1994 jih je preskočil v Sestrieru v Italiji v prav posebnih razmerah na več kot dva tisoč metrih nadmorske višine.Še mogoče bolj kot zaradi rekordov človeku dih zastane, ko pogleda na njegov fantastični niz dosežkov na največjih tekmovanjih. Na svetovnih prvenstvih na prostem je nanizal kar šest zlatih medalj, najboljši je bil med letoma 1983 in 1997. Pohvali se lahko tudi z naslovom evropskega prvaka iz leta 1986, zlate medalje pa je prinašal tudi z največjih dvoranskih tekmovanj. Štirikrat je bil najboljši na svetovnih, enkrat pa na evropskem dvoranskem prvenstvu.Zanimivo, na olimpijskih igrah je bil zlat samo enkrat, leta 1988 v Seulu. Štiri leta pred tem zaradi bojkota Sovjetske zveze na igrah v Los Angelesu ni sodeloval, leta 1992 je Barcelono zapustil po treh neuspelih skokih na 570 in 575 centimetrih, medtem ko na igrah v Atlanti štiri leta pozneje ni nastopil zaradi poškodbe.Z velikih tekmovanj ni prinašal drugih medalj kot zlate. Naj vam prihranimo čas s seštevanjem zgoraj naštetih dosežkov – skupaj jih je z olimpijskih iger, svetovnih in evropskih prvenstev kar 13. Ni dvoma, legendarni Ukrajinec je najboljši skakalec v zgodovini skoka s palico. Vprašanje je le, ali bo tako tudi čez 10, 15 let …

Ne samo skok s palico, proslavil bo vso atletiko

Za komaj 20-letnega Duplantisa strokovnjaki pravijo, da ne bo proslavil samo te po mnenju številnih najbolj zahtevne atletske discipline, ampak atletiko na sploh in zapolnil 195 centimetrov globoko luknjo, ki je z odhodom legendarnega jamajškega šprinterja Usaina Bolta nastala v njej.

Pred mikrofoni in kamerami se počuti odlično. Za medije je zelo hvaležen, za sponzorje seveda prav tako. Foto: Getty Images

Ne samo zaradi rezultatske eksplozije, ki bo v prihodnjih letih skoraj zagotovo odjeknila še večkrat in še močneje, ampak tudi zaradi tega, ker je njegova zgodba neverjetno zanimiva, predvsem pa zato, ker je zelo zanimiv tudi on. V soju žarometov, ki so vanj čez noč zasijali v velikem slogu, namreč uživa, saj je bil zanje rojen.

"Super občutek. O tem sem sanjal, odkar sem bil star tri leta," je, potem ko je najprej skočil na tribuno v objem matere, v soboto zvečer povedal v številne kamere in novinarske diktafone, ki so ga ob zavedanju zgodovinskega trenutka v hipu obkrožili. Ne, to niso bile samo prazne besede. Na to, da bo nekoč svetovni rekorder in velika zvezda, je ta v ZDA rojeni mladenič, ki pa bo rekorde nizal v švedskem dresu, resno računal skoraj od takrat, ko je še nosil plenice.

Športni geni, kot jih ima redko kdo

O tem, kar je postal, je sanjal že od nekdaj. Foto: Getty Images Je sin nekdanjega ameriškega skakalca s palico Grega Duplantisa, ki je v tej disciplini preskočil 580 centimetrov (slovenski rekord je 570 centimetrov), in nekdanje švedske mnogobojke Helene Gedlund, ki je navduševala tudi kot odbojkarica. Mlajši brat Andreasa Duplantisa, ki je prav tako dosegal zavidljive rezultate v skoku s palico in v mlajših selekcijah nastopil na nekaj velikih tekmovanjih. In Antoina Duplantisa, ki spada med najboljše igralce bejzbola v ameriški univerzitetni ligi. Športnih genov torej nikakor ne pogreša.

Mondu je bila dolga palica, s katero lahko danes zlahka preskoči dvonadstropni avtobus ali pa na skrivaj skoči na zmenek k dekletu v tretje nadstropje, položena v zibelko. V Louisiani, kjer je odraščal, mu je oče naredil poligon za trening skoka s palico, na katerem je svoj neizmeren talent pilil do skrajnosti in šel marsikdaj tudi čez mejo.

Kako je Armand Duplantis skakal že kot otrok:

Skakati je začel za hišo, ko je imel le štiri leta

"Bil je neustrašen. Ne samo s palico v roki, ampak tudi sicer. Kar nekajkrat nam je povzročil nemalo skrbi. Enkrat, ko je imel šele dve leti, je prestrašeni sosed poklical policijo, saj ga je videl, kako hodi po visoki ograji, na katero je splezal, medtem ko smo bili malce nepazljivi," je anekdoto iz otroštva razkril oče novega svetovnega rekorderja, ki za hišo ne skače več. "Že nekaj let je tako. Enostavno je začel skakati previsoko," je še povedal njegov oče in dodal, da so ga imeli številni za čudaka, ko je za hišo s palico skakal s svojim sinom, ko je imel ta komaj štiri leta.

"Nekoč bom najboljši na svetu!" je že takrat govoril pogosto nasmejani deček, ki je že tri leta pozneje to pravzaprav postal. S sedmimi leti je namreč postavil prvi svetovni rekord v skoku s palico v svoji starostni kategoriji, ko je preskočil 386 centimetrov. Pozneje je bilo teh rekordov še veliko. Deset let pozneje je bilo ob skoraj vseh kategorijah, razen članske, ob najboljšem rezultatu v zgodovini skoka s palico zapisano njegovo ime.

Disciplina, v kateri je rekord samo eden

Pri ženskah je svetovna rekorderka Rusinja Jelena Isinbajeva, ki je preskočila 506 centimetrov. Foto: Reuters



Absolutni rekorder je torej Duplantis, a na lestvici najboljših rezultatov s svojim nekdanjim svetovnim rekordom 614 centimetrov tako še vedno kraljuje Bubka.



Zadnja dva svetovna rekorderja Duplantis in Lavillenie sta na prostem najvišje preskočila 605 centimetrov, kar ju na večni lestvici razvršča šele na tretje mesto, ki si ga delita z dvema atletoma. Z Belorusom, ki je nastopal za Avstralijo, Dmitrijem Markovim, in Rusom Maksimom Tarasovim. Na drugem mestu je aktualni svetovni prvak, Američan Sam Kendricks, ki je lani preskočil 606 centimetrov. Krovna atletska zveza svetovne rekorde v kraljici športov loči na tiste na prostem in dvoranske, a za skok s palico to od leta 1998, ko so se odgovorni odločili, da bo v tej disciplini rekord samo eden, ne velja več.Absolutni rekorder je torej Duplantis, a na lestvici najboljših rezultatov s svojim nekdanjim svetovnim rekordom 614 centimetrov tako še vedno kraljuje Bubka.Zadnja dva svetovna rekorderja Duplantis in Lavillenie sta na prostem najvišje preskočila 605 centimetrov, kar ju na večni lestvici razvršča šele na tretje mesto, ki si ga delita z dvema atletoma. Z Belorusom, ki je nastopal za Avstralijo,, in Rusom. Na drugem mestu je aktualni svetovni prvak, Američan, ki je lani preskočil 606 centimetrov.

Športni čudež, atletski Tiger Woods

"On je športni čudež. Nihče še ni videl koga takega. On je Tiger Woods skoka s palico. Je popoln skakalec s palico," je v začetku leta 2018 o njem govoril ameriški trener Earl Bell. Ne gre za kogarkoli. Možakar je leta 1984 na olimpijskih igrah v Los Angelesu osvojil bron v skoku s palico.

V tistem času se je glas o čudežnem atletskem dečku, ki osvaja svet, že pošteno razširil po svetu. Tudi zaradi viralnega videa, v katerem čez visoko letvico s palico skoči kar neposredno s hoverboarda, a predvsem zaradi odličnih rezultatov in rekordov, ki jih je dosegal.

Že od nekdaj je zelo samozavesten, a prav nič aroganten, pravijo tisti, ki ga poznajo. Foto: Reuters

Takrat je namreč že bil najboljši s svetovnega prvenstva do 18 let v Caliju v Kolumbiji, kjer je zmagal z rekordom prvenstev 530 centimetrov. Pa bronast s svetovnega prvenstva do 20 let v Bidgošču na Poljskem, kjer je leto za tem preskočil 545 centimetrov. In zlat na evropskem prvenstvu v isti starostni kategoriji iz Grosseta v Italiji leta 2017, ko je navdušil z novim rekordom prvenstev 565 centimetrov. S 15 preskočenimi centimetri manj je bil ob debiju na članskih svetovnih prvenstvih v Londonu istega leta finalist in pristal na devetem mestu.

Medalje in rekorde niza kot po tekočem traku

Le nekaj mesecev po besedah, ki jih je o njem izrekel nekdanji uspešni ameriški olimpijec, je na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Birminghamu preskočil 570 centimetrov, kar je zadostovalo za osmo mesto. To je bil le manjši vetrič v primerjavi z viharjem, ki je prihajal. Poleti je v Tampereju na Finskem na svetovnem prvenstvu do 20 let nanizal še eno zlato in navdušil z rekordom prvenstev 582 centimetrov.

Na lanskem svetovnem prvenstvu v Dohi je bil srebrn. Foto: Getty Images

Nekaj tednov pozneje je šel še višje in na članskem evropskem prvenstvu zmagal z novim svetovnim rekordom do 20 let, preskočil je neverjetnih 605 centimetrov in za deset centimetrov prehitel takratnega svetovnega rekorderja Renauda Lavillenieja. Podobno kot na lanskem svetovnem prvenstvu v Dohi, kjer je Francoz obstal v kvalifikacijah, sam pa se je zlahka prebil v finale in tam s 597 preskočenimi centimetri osvojil srebro. Kljub temu je svojega vzornika vselej gledal z velikimi očmi.

Kdo je Renaud Lavillenie?

Renaud Lavillenie je najboljši skakalec s palico zadnjega desetletja. Foto: Reuters



Nase je prvič resneje opozoril leta 2009, ko je zmagal na evropskem dvoranskem prvenstvu v Torinu in potem istega leta na svetovnem prvenstvu na prostem osvojil bron.



Zanimivo, čeprav je skoraj vseskozi vseskozi skakal višje od konkurence, niti enkrat ni bil svetovni prvak na prostem. Enkrat je bil srebrn, kar štirikrat pa bronast. Na olimpijskih igrah je do zlate medalje prišel, in sicer leta 2012 v Londonu, medtem ko je bil nazadnje v Riu de Janeiru srebrn.



Veliko bolj prepričljiv je bil na evropskih prvenstvih, na katerih je bil trikrat zlat in nazadnje pred dvema letoma bronast. V dvorani je bil na velikih tekmovanjih nepremagljiv. Trikrat je bil zlat na svetovnih dvoranskih prvenstvih, tudi nazadnje pred dvema letoma v Birminghamu, in kar štirikrat dvoranski evropski prvak. Danes 33-letni Francoz, ki še vedno nastopa, je zaznamoval zadnje desetletje moškega skoka s palico in leta 2014 prav v Ukrajini, ko je v dvorani v Donecku preskočil 616 centimetrov, Bubki iz rok vzel skoraj dve desetletji nedotakljiv svetovni rekord.Nase je prvič resneje opozoril leta 2009, ko je zmagal na evropskem dvoranskem prvenstvu v Torinu in potem istega leta na svetovnem prvenstvu na prostem osvojil bron.Zanimivo, čeprav je skoraj vseskozi vseskozi skakal višje od konkurence, niti enkrat ni bil svetovni prvak na prostem. Enkrat je bil srebrn, kar štirikrat pa bronast. Na olimpijskih igrah je do zlate medalje prišel, in sicer leta 2012 v Londonu, medtem ko je bil nazadnje v Riu de Janeiru srebrn.Veliko bolj prepričljiv je bil na evropskih prvenstvih, na katerih je bil trikrat zlat in nazadnje pred dvema letoma bronast. V dvorani je bil na velikih tekmovanjih nepremagljiv. Trikrat je bil zlat na svetovnih dvoranskih prvenstvih, tudi nazadnje pred dvema letoma v Birminghamu, in kar štirikrat dvoranski evropski prvak.

Želje vzornika ni uslišal, poslal ga je v zgodovino

"Poster Laviilenieja je visel v moji otroški sobi. Nihče ni na moj razvoj vplival bolj, kot je on," Mondo ne skriva, po kom se je zgledoval, in veselo dodaja, da sta velika prijatelja.

V družbi svojega vzornika in mentorja, iz rok katerega je prevzel štafetno palico. Foto: Reuters

"Prek Twitterja si sporočila izmenjujeva že nekaj časa. Pogosto mi deli nasvete, kako biti še boljši. Boljšega mentorja ne bi mogel imeti," je povedal novopečeni zvezdnik atletskega sveta, ki si je z olimpijskim prvakom iz Londona 2012 dopisoval tudi v soboto dopoldne. "Imej dober dan, ampak ne predobrega," naj bi mu napisal sloviti, danes 33-letni Francoz, preden se je napotil proti dvorani.

Mondo svojega vzornika ni poslušal. Preskočil je 617 centimetrov, za en centimeter izboljšal Lavilleniejev mejnik in poskrbel za najvišjo višino, ki jo je kdo kadarkoli preskočil s palico. Ob tem je napovedal, da bo v prihodnosti rekordov še več.

Kako je Armand Duplantis preskočil 617 centimetrov:

Navdušil in takoj napovedal, da najboljše šele prihaja

"Seveda. Lahko grem še višje. Ne samo rezultatsko, ampak tudi, kar zadeva velika tekmovanja. V Dohi sem bil še fant s kolidža, ki se je rad zabaval. Zdaj je teh časov konec. Atletiki sem se posvetil 101-odstotno. Sem v veliko boljši formi," je fant, ki je na svet prijokal ravno v dneh, ko je Slovenijo zajela prva velika nogometna evforija in smo slavili bežigrajski projektil Milenka Ačimovića (novembra 1999), napovedal velike stvari. Če koga, potem je treba resno jemati prav njega.

Da je zelo samozavesten, je jasno že dolgo časa. Ne nazadnje je pred množicami nastopal že kot malček. Da je v disciplini, ki je za številna celo najbolj zahtevna, najboljši takrat, ko je to najbolj potrebno, je pokazal že večkrat. Da je neverjetno nadarjen, ni sporno. Da je tudi zelo marljiv, prav tako ne. Da bo v želji po tem, da bo najboljši, pazil na vsako malenkost, pa razkriva odločitev, ki je razburkala ameriško javnost.

Švedski bo v naslednjem desetletju ali še več skoraj zagotovo prinesel kopico najpomembnejših medalj. Foto: Getty Images

Razočaral je Američane in razburil z izborom Švedske

Odločil se je namreč, da ne bo nastopal za ZDA, ampak bo na velikih tekmovanjih nosil švedski dres. Odraščal namreč ni samo ob sliki Lavillenieja, ki jo je imel prilepljeno na zid, ampak tudi ob švedski zastavi, ki jo ima še vedno obešeno na oknu svoje sobe.

Pravijo, da se je za domovino svoje mame odločil predvsem zaradi ameriških kvalifikacij za nastope na velikih tekmovanjih, na katera se uvrščajo samo najboljši z ene izbirne tekme in so v preteklosti poskrbele, da so brez največjih tekmovanj ostali številni najboljši na svetu. Švedi svoje tekmovalce na olimpijske igre in svetovna prvenstva pošiljajo veliko bolj premišljeno, zato je s prstom pokazal na Skandinavce.

Tisti, ki želijo biti najboljši, pač ničesar nočejo prepuščati naključjem. Sploh, če so to skrbno načrtovali že takrat, ko so se njihovi vrstniki še igrali z ropotuljicami in po svetu kobacali z dudami v ustih …

Razvoj svetovnega rekorda, odkar ga je prvič postavil Sergej Bubka: