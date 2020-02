Močan vonj po Tokiu sredi Ljubljane

Najboljši slovenski atleti in atletinje v družbi Primoža Kozmusa, predsednika AZS Romana Dobnikarja, Mira Cerarja, veleposlanika Japonske v Sloveniji Masaharuja Yoshide in podpredsednika OKS Tomaža Barade.

Najboljši slovenski atleti in atletinje v družbi Primoža Kozmusa, predsednika AZS Romana Dobnikarja, Mira Cerarja, veleposlanika Japonske v Sloveniji Masaharuja Yoshide in podpredsednika OKS Tomaža Barade. Foto: Peter Kastelic/AZS

Danes so najboljši slovenski atleti in atletinje v družbi vodilnih ljudi Atletske zveze Slovenije (AZS), Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) ter dveh velikanov slovenskega športa, Mira Cerarja in Primoža Kozmusa, podpisali pogodbe v ljubljanski rezidenci veleposlanika Japonske v Sloveniji Masaharuja Yoshide. Izbira lokacije v letu, v katerem že nestrpno odštevamo do poletnih olimpijskih iger v Tokiu, seveda ni naključna.

Ob sušiju na mizah v ozadju in z dvema legendama slovenskega športa pred njimi, verjetno najuspešnejšim športnikom v zgodovini Slovenije Mirom Cerarjem in najboljšim slovenskim atletom vseh časov Primožem Kozmusom, je peščica najboljših, kar jih premore slovenska atletika, pogodbe v vrednosti 540 tisoč evrov (310 tisoč jih je namenjenih za priprave, za nastope športnikov na mednarodnih tekmovanjih 137 tisoč in za tekmovalni sistem 93 tisoč) podpisala na očeh javnosti. Preostali, skupaj jih je 94, so jih podpisali brez prisotnosti fotografskih objektivov in novinarskih diktafonov.

Da bi lahko od njih dobili to, kar je uspevalo nekdanjima legendarnima telovadcu in atletu, ki sta skupaj z največjih tekmovanj prinesla kar 35 medalj, od tega tri zlate olimpijske, seveda ni pričakovati, a od leta, ki za atletiko prinaša olimpijske igre v Tokiu in še evropsko prvenstvo v Parizu, si na Atletski zvezi Slovenije obetajo veliko.

Anita Horvat, Neja Filipič in Tina Šutej. Foto: Peter Kastelic/AZS

Leto, ki za atlete ni pomembno samo zaradi olimpijskih iger

"Letošnje leto za nas ni pomembno le zaradi olimpijskih iger, ampak tudi zaradi evropskega prvenstva, na katerem bomo ciljali zelo visoko. Upamo, da bo prispevek naše zveze kamenček v mozaiku njihove uspešne zgodbe," je potrdil tudi Roman Dobnikar, predsednik AZS, pri kateri v Tokiu pričakujejo od 10 do 15 slovenskih atletov in atletinj. Ob njem je sedel podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Tomaž Barada in dodal, da si na OKS na Japonsko želijo poslati približno 70 športnikov in športnic.

Zelo zahtevno olimpijsko normo imajo le tri atletinje

Maja Mihalinec ob podpisu pogodbe. Foto: Peter Kastelic/AZS Za zdaj, razen če jim načrtov seveda ne bodo prečrtale poškodbe, imajo nastop na olimpijskih igrah zagotovljen le tri slovenske atletinje, ki so izpolnile nenavadno zahtevne olimpijske norme.

"Od letošnje sezone si obetam res veliko, saj mislim, da še nikoli leta nisem začela tako dobro kot tokrat. Pripravljena sem odlično, tako psihično kot fizično. Moji cilji bodo najvišji. Tako na olimpijskih igrah kot tudi na evropskem prvenstvu. Glavni cilj bo Tokio, kjer si želim finala," pravi ena od njih, slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej, ki ima ogromno izkušenj z nastopi na največjih tekmovanjih. Bila je tudi na zadnjih dvojih olimpijskih igrah in se v Riu de Janeiru uvrstila v finale.

V Braziliji je bila pred štirimi let tudi druga od tistih, ki so glede poletnega športnega vrhunca letošnjega leta brez skrbi. "Dvoransko sezono sem začela z manjšimi težavami, tako da prvi nastopi niso bili najboljši, a potem je šlo na bolje. Sploh na zadnji tekmi pretekli konec tedna sem tekla zelo dobro in prišla blizu osebnega rekorda. Zadovoljna sem. Vse misli so seveda usmerjene v poletno sezono, od katere pričakujem veliko. Tako na olimpijskih igrah, ki bodo zame druge, zato mi bo veliko lažje, saj sem v Riu de Janeiru ob preveliki želji pogorela, kot tudi na evropskem prvenstvu, ki se ga že veselim," pravi najhitrejša Slovenka zadnjih let Maja Mihalinec, ki ima izpolnjeno normo za šprint na 200 metrov, a lahko računa, da bo v Tokiu tekla tudi na enkrat krajši razdalji.

Najboljši slovenski atlet zadnjih let Luka Janežič še nima izpolnjene olimpijske norme, a ga v Tokiu pričakujemo. Foto: Peter Kastelic/AZS

V Tokiu lahko pričakujemo še precej takšnih brez norm. Koga?

Tja bodo namreč ob tistih z izpolnjeno normo – tretja Slovenka, ki jo ima, je tokrat odsotna slovenska rekorderka v teku na tri tisoč metrov z zaprekami Maruša Mišmaš – odpotovali tudi atleti, ki bodo brez norme, a bodo dovolj visoko uvrščeni na lestvici najboljših rezultatov. Takšnih je trenutno še nekaj.

V kvoti, ki jih prav tako vodi na olimpijski igre, so za zdaj štirje. Slovenska rekorderka v metu kopja in večkratna udeleženka največjih tekmovanj Martina Ratej, slovenski rekorder v teku na 400 metrov Luka Janežič, najboljša slovenska skakalka v višino zadnjih let Maruša Černjul in mladi, zelo obetavni metalec diska Kristjan Čeh, ki je lani navdušil z zlato medaljo na evropskem prvenstvu do 23 let.

Kdo je podpisal kakšno pogodbo?

Vrhunska selekcija 1 (11 tisoč evrov): Luka Janežič (400 m), Maja Mihalinec (100 in 200 m), Maruša Mišmaš (3.000 m zapreke), Martina Ratej (met kopja) in Tina Šutej (skok s palico).



Vrhunska selekcija 2 (6.500 evrov): Kristjan Čeh (disk), Maruša Černjul (višina), Veronika Domjan (disk), Neja Filipič (troskok), Anita Horvat (400 m), Nejc Pleško (kladivo), Žan Rudolf (800 m), Joni Tomičič Prezelj (100 m ovire) in Agata Zupin (400 m ovire).



Internacionalna selekcija (2.500 evrov): Klara Lukan (5.000 m), Barbara Špiler (kladivo) in Blaž Zupančič (krogla).



Preostali atleti in atletinje so v nižjih kategorijah.