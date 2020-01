Atletska reprezentanca Slovenije zmagala v Novem mestu

Na obrobju dolenjske prestolnice je prav tako za vrhunski dosežek na uvodu sezone poskrbel Srb Asmir Kolašinac z natanko 20 m v suvanju krogle.

Številne slovenske zmage

Lia Apostolovski, hčerka nekdanjega slovenskega rekorderja v skoku v višino Saša Apostolovskega, je v disciplini njenega očeta postavila slovenski rekord do 23 let z 1,87 m.

Po letu dni premora sta se zmagovito na mednarodne tekme vrnila slovenska rekorderja; Robert Renner, tretji na članskem EP v Amsterdamu leta 2016, je s preskočil pet metrov v skoku s palico, in Agata Zupin s 55,09 sekunde na 400 m.

Prvi pa sta bili tudi slovenski štafeti 4 X 400 m. Dvojno slovensko zmago sta na 400 m dosegla Gregor Grahovac in Lovro Mesec Košir. Prvi mesti so Slovenci osvojili v obeh troskokih, boljši izidi so bili ženski, Neja Filipič je s 13,49 m zmagala pred Evo Pepelnak (13,25 m), med atleti pa Jan Luxa pred Žigo Vrščajem.

Tudi na 800 m sta bila prva Slovenca Jan Vukovič in Tilen Šimenko Lalič, med atletinjami je na tej razdalji slavila Velenjčanka Jerneja Smonkar.

Foto: Peter Kastelic/AZS

Tina Šutej: Na treningu mi gre sicer bolje

"Zelo soliden začetek sezone, posebej glede na lani, ko sem začela s 4,10 m. Na treningu mi gre sicer bolje, a v dolgi sezoni do OI se lahko v miru pripravim in odpravljam napake, ker imam že normo," je dejala Šutejeva.

Dodala je: "Pozimi je cilj SP v dvorani na Kitajskem. Normo tudi za to tekmo že imam in sem med 12 najboljšimi na svetu. Formo bomo poleti tempirali na OI, bo pa načrtovana tako, da bom v dobri tudi nekaj tednov po Tokiu, ker je potem še EP in tam je manjša konkurenca in so lahko cilji še višji."

Lia Apostolovski: Sem še malo v šoku

Lio Apostolovski trenira aktualni slovenski rekorder v višini Rožle Prezelj. "Na tekmo sem odšla brez pričakovanj in sproščeno. Na koncu se je vse dobro izšlo. Na 1,87 m sem bila dvakrat zelo blizu že lani. V tretje tu pa mi je končno uspelo, v tretje gre rado. Sem še malo v šoku, dober dosežek je to zame, moj glavni cilj v sezoni pa bo EP na prostem v Parizu," je napovedala 18-letna Apostolovska, ki je ugnala tudi udeleženko velikih tekmovanj iz Hrvaške Ano Šimić (1,75 m).

Agata Zupin: Naslednjič moram hitreje začeti

Enaindvajsetletna Zupinova, leta 2017 je osvojila srebrno medaljo na EP do 20 let, je na dva dvoranska kroga v samem finišu strla odpor Srbkinje Katarine Ilić.

"Nisem zadovoljna, ker sem jo spustila naprej in potem nisem mogla hitreje teči. Naslednjič moram hitreje začeti. Pred letom dni sem imela strgano mišico, še vedno malo boli ob največjih naporih na treningih in to je sedaj bolj psihična ovira kot dejanska. Upam, da bo sezona minila brez poškodb, ker si želim, da bi lahko nastopila na OI," je izrazila veliko željo Zupinova.

Foto: Peter Kastelic/AZS

"Sedaj vem, da bom še nekaj časa v atletiki"

Nekdanji mladinski svetovni prvak in olimpijec Renner je sicer po premoru že tekmoval v drugi polovici decembra lani v Brežicah, od koder prihaja tudi njegov novi trener Jure Rovan, ki je bil pred Rennerjem tudi slovenski rekorder.

"Šele pred tremi meseci sem se vrnil v trening. Zaradi slabih rezultatov in osebnih težav, vse se je nakopičilo in sesulo, sem rabil čas zase. Vmes sem se ukvarjal tudi s tenisom, košarko in nogometom ter se posvetil vprašanju, kaj hočem od življenja. Sedaj vem, da bom še nekaj časa v atletiki," je napovedal 25-letni Renner.

V prvem poskusu je preskočil svojo začetno višino, na 5,20 m pa je bil trikrat neuspešen. "Sem še daleč od tega, kar bi si želel, a skačem z veseljem. Večjih načrtov letos nimam, želim si le 5,30 m v zimski sezoni in to bi bil lep temelj za poletno."

Na prvi nastop v članski reprezentanci pa bo moral počakati Sandro Jeršin Tomassini, ki ni tekmoval zaradi poškodbe pete. Maja lani je s komaj 15 leti preskočil neverjetnih 2,20 m v skoku v višino ter se prebil v sam svetovni vrh mladih.

Izidi: Ekipno: 1. Slovenija 178 točk 2. Srbija 175 3. Hrvaška 157 * moški:

60 m: 1. Aleksa Kijanović (Srb) 6,76 2. Zvonimir Ivašković (Hrv) 6,84 3. Tilen Ovniček (Slo) 6,90 ... 7. Rok Kocina (Slo) 6,98



400 m: 1. Gregor Grahovac (Slo) 47,74 2. Lovro Mesec Košir (Slo) 47,74 3. Boško Kijanović (Srb) 48,08 800 m: 1. Jan Vukovič (Slo) 1:54,23 2. Tilen Šimenko Lalič (Slo) 1:55,26 3. Miroslav Dukadinović (Srb) 1:55,34 1500 m: 1. Elzan Bibić (Srb) 3:42,64 2. Jan Kokalj (Slo) 3:51,84 3. Dušan Babić (BiH) 3:53,18 ... 7. Klemen Vilhar (Slo) 4:04,79 3000 m: 1. Miloš Malešević (Srb) 8:21,03 2. Nikola Raičević (Srb) 8:21,87 3. Vid Botolin (Slo) 8:22,19 4. Mitja Rizmal (Slo) 8:22,20 60 m ovire: 1. Luca Trgovčević (Srb) 8,00 2. Marin Jurjević (Hrv) 8,30 3. Jure Čanak (Srb) 8,42 4. Matej Stanič (Slo) 8,48 ... 6. Tilen Novak (Slo) 8,65 4 x 400 m: 1. Slovenija 3:14,02 2. Hrvaška 3:14,23 3. Srbija 3:28,20 Višina: 1. Božidar Marković (Srb) 2,10 2. Filip Mrčić (Hrv) 2,07 3. Emir Rovčanin (Srb) 1,98 4. Axel Luxa (Slo) 1,98 5. Juš Smole (Slo) 1,95 Palica: 1. Robert Renner (Slo) 5,00 2. Dario Prekl (Hrv) 5,00 3. Denis Babič (Slo) 4,80 (ni bil v reprez.) ... 5. Ambrož Tičar (Slo) 4,60 Daljina: 1. Strahinja Jovančević (Srb) 7,78 2. Lazar Anić (Srb) 7,61 3. Marko Čeko (Hrv) 7,52 ... 5. Rolk Renner (Slo) 6,98 6. Aljaž Murovec (Slo) 6,96 Troskok: 1. Jan Luxa (Slo) 15,68 2. Žiga Vrščaj (Slo) 15,36 3. Marko Vlahović (Srb) 14,96 Krogla: 1. Asmir Kolašinac (Srb) 20,00 2. Veljko Nedeljković (Srb) 17,15 3. Fran Bonifačić (Hrv) 13,72 ... 5. Klemen Jeršin (Slo) 12,79 6. Jože Pirnat (Slo) 12,21



Ženske: 60 m: 1. Milena Tirnanić (Srb) 7,39 2. Zala Istenič (Slo) 7,60 3. Anja Lukić (Srb) 7,61 ... 7. Vika Rutar (Slo) 7,93 400 m: 1. Agata Zupin (Slo) 55,09 2. Katarina Ilić (Srb) 55,47 3. Maja Ćirić (Srb) 55,50 ... 5. Aneja Simončič (Slo) 56,24 800 m: 1. Jerneja Smonkar (Slo) 2:08,75 2. Marija Stambolić (Slo) 2:09,90 3. Veronika Sadek (Slo) 2:10,37 1500 m: 1. Klara Andrijašević (Hrv) 4:40,94 2. Katarina Vukančić (Hrv) 4:43,47 3. Iva Maletić (Srb) 4:47,17 4. Urška Martinec (Slo) 4:50,97 ... 6. Nika Dobovšek (Slo) 4:56,53 3000 m: 1. Katarina Vukančić (Hrv) 10:16,62 2. Slađana Stamenković (Srb) 10:19,54 3. Ana Tibljaš (Hrv) 10:25,32 4. Lea Haler (Slo) 10:36,99 5. Hsana Šurk (Slo) 10:44,26 60 m ovire: 1. Ivana Lončarek (Hrv) 8,35 2. Anja Lukić (Srb) 8,36 3. Nika Glojnarič (Slo) 8,44 ... 6. Lara Jagodnik (Slo) 9,11 4 x 400 m: 1. Slovenija 3:45,41 2. Hrvaška 3:46,82 3. Srbija 3:54,10 Višina: 1. Lia Apostolovski (Slo) 1,87 2. Ana Šimić (Hrv) 1,75 3. Tihana Jeletić (Hrv) 1,72 4. Nika Herakovič (Slo) 1,69 Palica: 1. Tina Šutej (Slo) 5,50 2. Ajda Osolnik (Slo) 3,60 3. Ema Cetušić Jakopović (Hrv) 3,50 Daljina: 1. Milica Gardašević (Srb) 6,31 2. Paola Borović (Hrv) 6,00 3. Maja Bedrač (Slo) 5,98 ... 5. Nika Ude (Slo) 5,62 Troskok: 1. Neja Filipič (Slo) 13,49 2. Eva Pepelnak (Slo) 13,25 3. Paola Borović (Hrv) 13,05 Krogla: 1. Marija Tolj (Hrv) 14,90 2. Tjaša Križan (Slo) 13,06 3. Katarina Gačević (Srb) 13,01 ... 6. Tjaša Zajc (Slo) 11,78

