Šutejeva po velikih težavah slavila v Ostravi

"Na poti v bližini Dunaja je hud sunek vetra odtrgal prtljažnik s palicami, ki so se razletele po vozišču. Palice so dolge pet metrov in skupno težke 25 kg, lahko bi se zgodila tudi zelo huda nesreča, poškodovan pa je bil le en avtomobil. Uspelo nama je pobrati palice in z njimi tudi tekmovati. Toda vse skupaj je bilo zelo stresno in kot v grozljivki," je dejal trener Šutejeve Milan Kranjc.

Ta je dodal, da bi lahko prišlo tudi do verižnega trčenja na štiripasovnici, a je le en avto zapeljal čez palice. "Na kakšen način pa nama je uspelo palice pobrati, pa še zdaj ne vem. Prišla je policija, popisala stvari, midva pa šla v mehanično delavnico, kjer pa nama niso mogli pomagati," je nadaljeval Kranjc.

"Sledila je improvizacija. Odšla sva v nakupovalni center, kjer sem kupil nekaj stvari, s katerimi sva usposobila prtljažnik za nadaljevanje poti. Potem sva preizkusila vse palice, za katere je v prejšnji sezoni plačala 7200 evrov. No, z njimi je lahko nato tudi nastopila in prišla do zelo dobrega izida," je še dodal Kranjc in dodal, da je bila Šutejeva blizu uspeha tudi na 4,70 metra, kar ni daleč od njenega državnega rekorda.

Na mitingu je tekmovala tudi Agata Zupin in na 400 metrov dosegla peti čas (53,69 sekunde). Žan Rudolf pa je tekel na 800 metrov in bil drugi s časom 1:47,54 minute.