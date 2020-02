Najhitrejša Slovenka, ki je iz ZDA prinesla dve diplomi

Maja Mihalinec je v šprintu veliko obetala že kot zelo mlada, a je na atletski poti zavestno potegnila ročno zavoro in se za nekaj let posvetila študiju v ZDA. To je ni ustavilo, prav tako ne poškodbe, ki so ji kar nekajkrat ponagajale. Po tem, ko je uspešno diplomirala iz odnosov z javnostjo in španskega jezika, se je atletiki posvetila stoodstotno in spet začela navduševati. Danes je najhitrejša Slovenka in ena od le treh, ki imajo izpolnjeno normo za letošnje olimpijske igre v Tokiu.

"Letošnja sezona bo zelo pestra. Čakajo me tako olimpijske igre kot tudi nastop na evropskem prvenstvu. Seveda si želim, da bi bila na obeh tekmah v najboljši formi, a do tja je še dolga pot. Bomo videli," pravi Maja Mihalinec, pri kateri ni težko ugotoviti, katero tekmovanje ji pomeni največ. O tem, da so to zagotovo olimpijske igre, priča obesek s petimi olimpijskimi krogi, ki ga nosi okoli vratu.

"Da, res je. Olimpijske igre so nekaj posebnega. Želim si popraviti olimpijsko izkušnjo iz Ria de Janeira, kjer sem morda plačala davek neizkušenosti. Bila sem vrhunsko pripravljena, a se ni izšlo po željah. Privoščila sem si nekaj napak, ki si jih ne bi smela. Za Tokio se bom pripravila in tekla z bolj trezno glavo," pravi šprinterka, ki se lahko pohvali z osebnima rekordoma 11,27 na 100 in 22,78 na 200 metrov. Oba je postavila lani, ko se je presenetljivo uspešno vrnila po hujši poškodbi, zaradi katere dve leti skoraj ni nastopala.

Po hudih težavah s tetivo se je uspešno vrnila

Ob podpisu pogodb z AZS Foto: Peter Kastelic/AZS "Po letu 2016, ki je bilo zame najboljše do takrat, sem imela hude težave s poškodbo Ahilove tetive, ki so se vlekle kar nekaj časa. Po nastopu na olimpijskih igrah so se zadeve poslabšale, tako da sem v letu 2017 izpustila večino treningov in seveda nastopov, ob koncu leta pa sem odšla na operacijo. Bilo je težko, saj sem razen tiste, ki mi jo zagotavljajo pri Slovenski vojski, ostala brez vse podpore. Pomagali so mi samo v klubu in v družini. Ni bilo lahko, a sem vedela, da še nisem rekla zadnje. To je bila motivacija, ki me je vlekla naprej. Vedela sem, da sem sposobna še naprej teči hitro in da bom spet dobra," se je v dogajanje izpred treh let zazrla 30-letna šprinterka, ki je na velikih tekmovanjih debitirala šele po prihodu iz ZDA, kjer je študirala.

Leta 2014 je nastopila na evropskem prvenstvu v Zürichu in na 100 metrov tekla 11,52. Leto za tem je na dvoranskem evropskem prvenstvu v Pragi prišla do polfinala šprinta na 60 metrov. Poleti je nadaljevala z odličnimi rezultati. Na svetovnem prvenstvu v Pekingu je na 100 metrov sicer obstala v kvalifikacijah, na 200 metrov pa ob odličnem času 23,04 prišla do polfinala. Leto 2016 je bilo zanjo najboljše do takrat, potem ko je na evropskem prvenstvu poleti prišla do polfinala tako na 100 kot 200 metrov in navdušila z rezultatoma 11,34 in 23,01. Na olimpijskih igrah je v daljšem šprintu obstala v kvalifikacijah. Lani je eksplodirala. Najprej je na dvoranskem evropskem prvenstvu v Glasgowu z osebnim rekordom 7,21 pristala na odličnem šestem mestu na 60 metrov. Potem je na svetovnem prvenstvu v Dohi z osebnim rekordom na 200 metrov 22,78 prišla do polfinala in svoj najboljši rezultat (11,27) postavila tudi v najkrajši šprinterski disciplini.

V ZDA je študirala pet let in domov prinesla dve diplomi. Foto: Peter Kastelic/AZS

Ni ji žal, da je pet let študirala v ZDA

"Študija v ZDA ne obžalujem. Zame je bila to super izkušnja. Diplomirala sem iz odnosov z javnostjo in španskega jezika, kar je bila priložnost, ki je v Sloveniji ne bi imela. V petih letih sem dokončala dve fakulteti in ob tem še trenirala. Sicer je res, da nisem napredovala, a sem se tega zavestno lotila z mislijo, da bi se kaj takega lahko zgodilo. Pomembno je bilo predvsem, da ohranjam rezultate, ki sem jih imela do takrat. Imela sem na voljo sijajne pogoje, ki so prav prišli tudi takrat, ko sem imela hujše zdravstvene težave. Vprašanje, ali bi v Sloveniji lahko okrevala tako dobro, kot sem tam. Ko sem se vrnila domov, sem začela sodelovati z zdajšnjim trenerjem Srdjanom Djordjevićem in začela dosegati zelo dobre rezultate. Odločitev o tem, ali se odloči za kaj takega, je stvar vsakega posameznika. Sama bi verjetno, če bi že v srednji šoli dosegala rezultate, ki bi mi zagotavljali nastope na velikih tekmovanjih, ravnala drugače, a tako sem se odločila, tako kot sem se. Ni mi žal. Mislim, da sem se odločila pravilno," se je razgovorila 30-letna šprinterka, ki se s tem, do kdaj namerava teči, še ne ubada, a ima jasne želje, kaj namerava v tem času postoriti.

"Ne vem, kako hitra sem lahko in kakšne so moje meje, a letos si želim izboljšati osebna rekorda. Predvsem na 200 metrov. Upam, da mi bo uspelo. Olimpijsko normo imam izpolnjeno v tej disciplini, ki bo tudi letos moja primarna. Norma za 100 metrov je res zahtevna, 11,15, a za zdaj mi kaže dobro, da bom na olimpijskih igrah lahko brez norme nastopila tudi v tej disciplini, saj sem precej visoko na lestvici najboljših rezultatov. V prihodnosti? Rada bi popravila tudi slovenski rekord. Tudi pri tem merim predvsem na tistega na 200 metrov," Mozirjanka napoveduje napad na mejnika, ki ju je pred desetletjem in pol postavila legendarna Jamajčanka, ki je branila barve Slovenije, Merlene Ottey. Dobitnica številnih medalj z največjih tekmovanj je na 100 metrov najhitreje tekla 11,09, na 200 pa 22,72.

Lani se je na svetovnem prvenstvu v Dohi prebila do polfinala teka na 200 metrov. Foto: Reuters

Z začetkom leta 2020 je zelo zadovoljna

Mihalinčeva bo ta mejnika napadala poleti, do takrat pa bo še nekajkrat nastopila tudi v dvorani. Naslednjič že danes na močnem mitingu v Lievinu v Franciji. S tem, kar je v dvorani pokazala letos, ko je 60 metrov pretekla v času 7,26 in se močno približala svojemu rekordu, je zadovoljna.

"Da, precej dobro mi gre, zato sem zadovoljna. Zdaj me čaka miting v Franciji, potem verjetno še nastop na državnem prvenstvu, ki bo konec tedna, nato pa bomo videli, kako in kaj. Po koncu zimske sezone si bom privoščila nekaj dni počitka, potem pa nazaj na trening. Olimpijske igre se približujejo. Letošnji spored se bo začel hitreje, kot se sicer. Aprila grem na priprave na Ciper, potem se bova s trenerjem odločila, kdaj in kako začeti sezono. Kako načrtovati formo v sezoni, ki bo zelo pestra. Čakajo me olimpijske igre in še evropsko prvenstvo. Seveda si želim, da bi bila na obeh tekmovanjih v najboljši formi," je za konec še povedala simpatična svetlolaska, ki jo boste težko ujeli. Tako dobesedno kot drugače. Je namreč srečno zaljubljena.

Najhitrejše slovenske šprinterke vseh časov:

60 metrov:

7,17 – Merlene Ottey (7. marec 2003)

7,20 – Alenka Bikar (27. februar 2000)

7,21 – Maja Mihalinec (2. marec 2019)

7,23 – Jerneja Perc (1. marec 1997)

7,26 – Saša Aleksandra Prokofjev (26. februar 2000)

…

100 metrov:

11,09 – Merlene Ottey (3. avgust 2004)

11,21 – Alenka Bikar (7. julij 2001)

11,27 – Maja Mihalinec (16. julij 2019)

11,33 – Jerneja Perc (12. junij 1996)

11,35 – Pia Tajnikar (3. julij 2008)

…

200 metrov:

22,72 – Merlene Ottey (23. avgust 2004)

22,74 – Sabina Veit (20. julij 2008)

22,76 – Alenka Bikar (27. maj 2001)

22,78 – Maja Mihalinec (30. september 2019)

23,09 – Maja Nose (20. julij 2003)

…